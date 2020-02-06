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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۵۶

معاون اقتصادی رییس جمهور:

اقدامات حمایتی ازسوی دولت در مورد بازآفرینی شهری در حال انجام است

اقدامات حمایتی ازسوی دولت در مورد بازآفرینی شهری در حال انجام است

اراک- معاون اقتصادی رئیس جمهور بر بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه نشین شهری با سرعت عمل بیشتر تاکید کرد و گفت: اقدامات حمایتی از سوی دولت در مورد بازآفرینی شهری در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شامگاه پنج شنبه در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به استان مرکزی در حاشیه نشست ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دو روز فرصت مغتنمی را فراهم ساخت تا هم در ساوه و اراک بتوان بعضی از قدم‌هایی رو به جلو در سرمایه گذاری، رونق تولید و فرصت شغلی جدید را مشاهده کنیم و با اصحاب فکر و مردان عمل این استان به گفت و گو بپردازیم.

وی ادامه داد: امروز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی جلسه خوبی را با فعالان اقتصادی استان شاهد بودیم که در این راستا پیشنهادهای خوب عملیاتی مطرح شد و به مراجع تصمیم گیری منتقل خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دیدار با دانشگاهیان و نخبگان استان مرکزی صورت گرفت و رابطه دانشگاه و اقتصاد بحث‌های خوبی صورت گرفت.

نهاوندیان گفت: در جلسه ستاد باز آفرینی شهری استان مرکزی در ایجاد ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها، در شهرستان اراک و ساوه ۲ الی ۳ پروژه موفق انجام شده که باید گستردگی بیشتری پیدا کند و سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

وی عنوان کرد: دولت تصمیمات حمایت گرانه در ارتباط با طرح باز آفرینی شهری، اعطای تسهیلات بانکی و امکاناتی که دستگاه‌های خدمات شهری موظف هستند در اختیار قرار دهند، گرفته است و سازمان برنامه نیز بخشی را از منابع تبصره ۱۸ برای یارانه تسهیلات در این خصوص تخصیص داده است. با توجه به اینکه حجم کار در این استان قابل مدیریت تر است باید بتواند جنبه پیشگامی در این طرح را داشته باشد.

کد مطلب 4846534

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    نظرات

    • بهمنی IR ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
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      سلام ..تورا خدا به دکتر روحانی بفرمایید به نوبخت بگه چرا اینقدر به بازنشسته ها ظلم نکند...مشکلات ما از شاغلین بیشتر سال ۹۸سه بار حقوق شاغلین فرهنگی را افزایش داد...گناه ما چیه...نوبخت خان ...خان

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