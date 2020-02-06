پیروزی پالایش وپخش آبادان و شکست پتروشیمی بندرامام

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز آغاز شد.

در حساس‌ترین بازی هفته پتروشیمی بندر امام تیم سوم جدول در سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر میزبان شهرداری گرگانِ صدرنشین بود.

این دیدار حواشی زیادی داشت و چند بار هم متوقف شد؛ ماجرا از این قرار است که بعد از خطایی که روی حامد حسین زاده، بازیکن پتروشیمی صورت گرفت؛ این بازیکن اعتراض‌های زیادی انجام داد و داوران او را از زمین مسابقه اخراج کردند.

پس از این صحنه تماشاگران پتروشیمی عصبانی شده و برخی از صندلی‌ها را شکستند و علیه داوران هم شعار می‌دادند.

با توجه به این مسائل ناظر مسابقه چند بار بازی را متوقف کرد و حتی تیم‌ها به رختکن هم رفتند و پس از آرام شدن جو بازی از سر گرفته شد.

سرانجام شهرداری گرگان موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۷۰ بر ۵۵ شکست دهد و به صدرنشینی خود تداوم ببخشد.

در دیگر بازی حساس هفته، شیمیدر در خانه میزبان پالایش و پخش آبادان بود.

در این بازی دو تیم جدال کاملاً نزدیکی داشتند و در وقت قانونی به تساوی ۷۳ بر ۷۳ رسیدند اما شاگردان حماد ثامری در وقت‌های اضافی ۸۵ بر ۸۱ پیروزی را از آن خود کردند.

با ثبت نتایج هفته بیست و پنجم، تیم‌های شهرداری گرگان، پالایش و پخش آبادان و پتروشیمی بندر امام در مکان‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و ششم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های پالایش و پخش آبادان و پتروشیمی بندر امام به ترتیب به مصاف تیم‌های شهرداری گرگان و شهرداری بندرعباس در بیست و یکم بهمن سال جاری می‌روند.