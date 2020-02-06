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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۴۴

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

ماست و کاهش ریسک سرطان سینه/ عطر گل رز و افزایش توانایی یادگیری

ماست و کاهش ریسک سرطان سینه/ عطر گل رز و افزایش توانایی یادگیری

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

مصرف ماست ریسک سرطان سینه را کاهش می‌دهد

نتایج مطالعه اخیر نشان می‌دهد مصرف روزانه ماست طبیعی به زنان در کاهش سرطان سینه کمک می‌کند.

مصرف محصولات سویا موجب افزایش طول عمر می‌شود

مطالعات نشان می‌دهد مصرف محصولات سویا تخمیرشده با افزایش طول عمر مرتبط است.

تأثیر عطر گل رز در بهبود توانایی یادگیری و خواب بهتر

مطالعه جدید نشان می‌دهد استشمام عطر گل رز موجب بهبود کیفیت یادگیری شده و می‌تواند به خواب بهتر هم کمک کند.

تنگی نفس و سرفه اولین علائم سرطان ریه هستند

نتایج مطالعه جدید نشان می‌دهد تنگی نفس و سرفه می‌توانند از علائم اولیه سرطان ریه باشند.

کد مطلب 4846541

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