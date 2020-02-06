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۱۷ بهمن ۱۳۹۸، ۲۳:۱۹

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اجرای فاز چهارم برق رسانی به منطقه «تخت چان» پلدختر طی سال آینده

اجرای فاز چهارم برق رسانی به منطقه «تخت چان» پلدختر طی سال آینده

پلدختر- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به بهره‌برداری از پروژه برق رسانی به ۵ روستای منطقه «تخت چان» به همت سپاه، گفت: فاز چهارم برق رسانی به این منطقه سال آینده آغاز می‌شود.

فریدون خودنیا امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های دهه فجر در پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرارگاه سازندگی، پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان به برق رسانی پنج روستای منطقه تخت چان پلدختر با ۷۰ خانوار به منظور محرومیت زدایی اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح‌ها با پنج دستگاه پست هوایی ۲۵ کیلو ولت آمپر، ۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و هشت کیلومتر شبکه فشار متوسطه در منطقه صعب العبور و دور افتاده شهرستان پلدختر احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان یادآورشد: برای افتتاح این پروژه‌ها مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است که با افتتاح آنها زیر ساخت‌های برق برای سایر خدمات در این منطقه فراهم شده است.

خودنیا گفت: با افتتاح این طرح‌ها زیر ساخت‌های مخابراتی، صنایع تبدیلی، پوشش صداو سیما، پمپاژهای آبرسانی روستایی و آب آشامیدنی منطقه فراهم شده است.

وی از آغاز فاز چهارم برقرسانی در این منطقه در سال آینده خبر داد و افزود: عملیات اجرایی فاز چهارم این پروژه با اعتبار سه میلیارد تومان از ابتدای سال آینده آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان یادآورشد: با این اقدام تمام روستاهایی که در منطقه تخت چان پلدختر سکونت دارند برقدار می‌شوند و مردم می‌توانند از این نعمت زیرساخت اصلی استفاده کنند.

کد مطلب 4846548

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