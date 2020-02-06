اجرای فاز چهارم برق رسانی به منطقه «تخت چان» پلدختر طی سال آینده

فریدون خودنیا امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های دهه فجر در پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرارگاه سازندگی، پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان به برق رسانی پنج روستای منطقه تخت چان پلدختر با ۷۰ خانوار به منظور محرومیت زدایی اقدام کرده است.

وی افزود: این طرح‌ها با پنج دستگاه پست هوایی ۲۵ کیلو ولت آمپر، ۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و هشت کیلومتر شبکه فشار متوسطه در منطقه صعب العبور و دور افتاده شهرستان پلدختر احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان یادآورشد: برای افتتاح این پروژه‌ها مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است که با افتتاح آنها زیر ساخت‌های برق برای سایر خدمات در این منطقه فراهم شده است.

خودنیا گفت: با افتتاح این طرح‌ها زیر ساخت‌های مخابراتی، صنایع تبدیلی، پوشش صداو سیما، پمپاژهای آبرسانی روستایی و آب آشامیدنی منطقه فراهم شده است.

وی از آغاز فاز چهارم برقرسانی در این منطقه در سال آینده خبر داد و افزود: عملیات اجرایی فاز چهارم این پروژه با اعتبار سه میلیارد تومان از ابتدای سال آینده آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان یادآورشد: با این اقدام تمام روستاهایی که در منطقه تخت چان پلدختر سکونت دارند برقدار می‌شوند و مردم می‌توانند از این نعمت زیرساخت اصلی استفاده کنند.