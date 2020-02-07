انتقاد از عملکرد متولیان در تنظیم بازار ذرت

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قیمت ذرت دامی هنوز در بازار به تعادل نرسیده است، گفت: قیمت ذرت دامی، در هر کیلوگرم به طور متوسط نزدیک به ٣٠٠ تومان افزایش یافته و به حدود ١٦٠٠ تومان رسیده است.

وی دلیل این افزایش قیمت را کاهش عرضه در بازار اعلام و اضافه کرد: عدم تأمین ارز از جانب بانک مرکزی برای ترخیص بیش از یک میلیون تن ذرت دامی شرکت‌های دولتی و خصوصی، باعث نابسامانی در بازار این نهاده استراتژیک در تولید محصولات پروتئینی شده است و با وجود اینکه قرار بود طی هفته‌های گذشته این مشکل برطرف شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: علیرغم وجود بیش از ۲ میلیون تن ذرت دامی در انبارهای کشور، ۴۵۵ هزار تن ذرت دامی در حال تخلیه و وجود ۶۰۰ هزار تن ذرت دامی در لنگرگاه‌های جنوبی کشور مشخص نیست چرا متولیان تنظیم بازار کشور نسبت به توزیع مناسب این نهاده پرمصرف دامی در این زمان که باید مرغ شب عید را تأمین کرد، اقدام نمی‌کنند.

قدیری با بیان اینکه قرار بود شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع ذرت دامی برای کارخانجات خوراک دام با قیمت مصوب دولتی (١٣٥٠ تومان) کند، افزود: متأسفانه علی رغم پیگیری‌های متعدد اما این موضوع تا امروز در حد حرف باقی مانده و به مرحله عمل نرسیده است.