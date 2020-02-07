بازگشت سفیر انگلیس به تهران/ مک آیر: به برجام پایبند می مانیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «رابرت مک‌ایر» سفیر انگلیس در ایران که در پی بروز جنجال‌هایی پیرامون حضور در یک تجمع غیرقانونی تهران را ترک کرده بود، روز پنج شنبه با انتشار ویدئویی به زبان فارسی بازگشت خود به تهران را اعلام کرد.

«مک‌ایر» با انتشار این ویدئو در اینستاگرام گفت: «من اخیراً از لندن به تهران برگشتم. این سفر مهمی بود که از قبل برنامه‌ریزی شده بود».

سفیر انگلیس در تهران درخصوص سفرش به لندن گفت: «من با وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد کشورمان دیدار داشتم و با آنها درباره اینکه چگونه می‌توان موضوعاتی را که برای ایران و انگلیس مهم هستند، پیش برد صحبت کردم».

وی سپس در خصوص موضوع توافق هسته‌ای ایران (برجام) مدعی شد که «انگلیس قصد دارد با همکاری کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و همچنین روسیه و چین و بکارگیری مکانیزم حل اختلاف راهی رو به جلو پیدا شود که علاوه بر رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران، به دغدغه‌های تهران در زمینه برخورداری از مزایای اقتصادی آن [برجام] پاسخ مقتضی داده شود».

سفیر انگلیس در ادامه اظهارات خود سفر مقام‌های ساز و کار موسوم به «اینستکس» به تهران در هفته گذشته را مایه خوشحالی دانست و تأکید کرد که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بر تعهد این کشور نسبت به برجام و اینستکس تأثیری نخواهد داشت و «انگلیس کاملاً نسبت به این موضوعات متعهد می ماند».

لازم به ذکر است که رابرت مک‌ایر که روز ۲۲ دی‌ماه پس از حضور جنجالی در یک تجمع غیرقانونی مقابل دانشگاه امیرکبیر برای مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شده بود، روز ۲۵ دی‌ماه تهران را به مقصد لندن ترک کرد.