پیروزی «پیت بوتجیج» در انتخابات درون حزبی ایالت آیووا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به رغم تأخیر طولانی مدت در اعلام نتایج انتخابات درون حزبی حزب دموکرات در ایالت آیووا و بروز شک و تردید نسبت به آینده انتخاباتی «جو بایدن»، سرانجام «پیت بوتجیج» توانست با اختلاف آرای بسیار ناچیز در این انتخابات به پیروزی دست یابد.

بدین ترتیب، در نخستین رقابت نامزدهای دموکرات برای کسب عنوان نمایندگی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا و رقابت با «دونالد ترامپ» جمهوریخواه، شهردار سابق و جوان شهر ساوث بند در ایالت ایندیانا توانست با اختلاف آرای بسیار اندک (۲۶.۲ درصد در برابر ۲۶.۱ درصد) از سناتور کهنه کار ایالت ورمونت- برنی سندرز- پیشی بگیرد.

در این انتخابات، سناتور «الیزابت وارن» با کسب ۱۸ درصد از آرای نمایندگان حزبی جایگاه سوم را کسب کرد و جو بایدن با کسب تنها ۱۵.۸ درصد به طرز ناامیدکننده ای به مقام چهارم سقوط کرد و سناتور «امی کلوبوچار» نیز با کسب ۱۲.۳ درصد آراء پنجمین نامزد حزب دموکرات شد.

این در حالی است که ساعاتی پیش سناتور برنی سندرز در یک کنفرانس خبری پیروزی خود در این انتخابات را اعلام کرد و گفت: «آنچه که می خواهم انجام دهم، قدردانی از مردم آیووا برای پیروزی است که دوشنبه شب به ما ارزانی داشتند».

گفتنی است که با شمارش آرای ۹۷ درصد از حوزه های انتخاباتی در ایالت آیووا، این سناتور سالخورده از ایالت ورمونت با اختلاف بیش از شش هزار رأی در کسب آرای عمومی از سایر نامزدها پیشی گرفته؛ اما در کسب آرای نمایندگان انجمن های حزبی (Caucuses) همچنان با اختلاف اندک بعد از «پیت بوتجیج» ۳۸ ساله و در جایگاه دوم قرار می گیرد.

البته با توجه به آرای ۱۸۰ هزار رأی دهنده در انجمن حزبی آیووا برای هشت نامزد انتخاباتی حزب دموکرات، به نظر می رسید که اختلاف آرای ۶۰۰۰ تایی- همانگونه که سندرز استدلال کرده بود- نشان از یک پیروزی با اختلاف آرای کافی دارد.