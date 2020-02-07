انتظارات ائمه جمعه شیعه و سنی اسدیه از بنیاد مستضعفان

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب خزاعی صبح جمعه در شورای اداری شهرستان درمیان که با حضور رئیس بنیاد مستضعفان اظهار کرد: درمیان به واسطه حضور برادرانه اهل سنت و تشییع در حقیقت دارالتقریب است.

امام جمعه اسدیه با انتقاد نسبت به فعالیت‌های گذشته بنیاد مستضعفان در اسدیه و درمیان بیان‌کرد: مردم ما به واسطه اینکه درد محرومیت را چشیده بودند از برخی از اقدامات نامناسب بنیاد که رنج آنان را افزایش می‌داد، گلایه داشتند.

خزاعی ادامه‌داد: اسدیه یک کارخانه قند داشته که امروز در حقیقت تبدیل به یک آهن پاره شده و باید برای رفع آن تدبیری اندیشید.

وی با اشاره به اینکه ما رئیس فعلی بنیاد مستضعفان را فردی جهادی و انقلابی می‌شناسیم، افزود: امیدواریم با این روحیه جهادی یک بار برای همیشه تکلیف زمین‌های اسدیه که در ارتباط با بنیاد است، مشخص شود.

امام جمعه اسدیه گفت: در گذشته و ریاست قبلی بنیاد قول‌هایی در زمینه زمین‌های بنیاد در شهر اسدیه داده شد که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

خزاعی یادآور شد: از ریاست بنیاد درخواست می‌کنم که متولیان امر بنیاد در درمیان و اسدیه را از مردم رنج کشیده خود منطقه قرار دهند تا درد افراد را از عمق جان باور کرده باشند.

وی گفت: درخواست دیگر ما این است که اگر املاکی از بنیاد در شهرستان درمیان فروخته می‌شود، به واسطه نیاز شهرستان در همین منطقه هزینه شود.

مولوی احمد عبدالهی، امام جمعه اهل سنت اسدیه نیز در این مراسم گفت: شهید سلیمانی به واسطه خدمت به خلق و تلاش برای کاهش رنج مردم محبوب شد که این باید مسیر همه مدیران باشد.

وی اظهار کرد: بهترین کار و قدم برای نزدیک کردن مردم به انقلاب کاهش مشکلات آنان است چرا که از نظر دین کمک به خلق برابر با جهاد در راه خدا است.

امام جمعه اهل سنت یادآور شد: حضور رئیس بنیاد مستضعفان در درمیان امید مردم را برای رفع مشکلاتشان را افزایش دهد.