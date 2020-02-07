تعجب سایت ایتالیایی از انتخاب اسکوچیچ به عنوان سرمربی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «کالچیو فن‌پیج» ایتالیا در گزارشی به انعکاس خبر انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران پرداخت.

این سایت تیتر «ایران؛ رسمی: مربی جدید ایران دراگان اسکوچیچ است نه دبیاسی» را برای گزارش خود انتخاب کرده و در ادامه آورده است: «با کمال تعجب فدراسیون فوتبال ایران دراگان اسکوچیچ کُروات را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرده است؛ کسی که پیش از این سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت بوده است. بنابراین توافقی با جیانی دبیاسی که پیشنهادی ۳۰ ماهه از ایران داشت، صورت نگرفته است. اسکوچیچ به دوران کاری ویلموتس بلژیکی در ایران هم خاتمه داد.»

در بخش دیگری از گزارش این سایت ایتالیایی آمده است: «از ابتدای سال (۲۰۲۰) مشخص بود که نیمکت تیم ایران تغییر می‌کند اما تصور می‌شد -و هواداران ایتالیایی به آن امیدوار بودند- جیانی دبیاسی که به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده بود، انتخاب شود. فدراسیون فوتبال ایران در عوض تصمیم دیگری گرفت و به سراغ دراگان اسکوچیچ رفت. بعد از فسخ قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ایران در ماه دسامبر گذشته، اسکوچیچ جای این مربی را می‌گیرد.

اسکوچیچ از سال ۲۰۱۳ در ایران بوده است و این فصل هدایت تیم صنعت نفت، تیم رده هفتم جدول را بر عهده داشت و برای همین از فضای فوتبال ایران شناخت داشت. مربی کروات اکنون هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد که هدف اصلی اش صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.»

این سایت ایتالیایی همچنین درباره دبیاسی آورده است: «جیانی دبیاسی بعد از تماس با فدراسیون فوتبال ایران در اوایل سال (۲۰۲۰) آماده حضور در تیم ملی این کشور بود. به نظر می‌رسید همه چیز تمام شده است: یک قرارداد ۳۰ ماهه با فدراسیون ایران. پس از آن، اسکوچیچ انتخاب شد. این می‌توانست برای دبیاسی دومین تجربه ملی باشد. این مربی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ سرمربی تیم ملی آلبانی بود و این تیم را به مسابقات قهرمانی ۲۰۱۶ اروپا رساند.»