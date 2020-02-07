اعتماد به جوانان در گام دوم انقلاب/ کارها را به نسل جوان بسپاریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری شامگاه پنجشنبه در نخستین گردهمایی پیشکسوتان انقلاب اسلامی در استان همدان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ریشه در قیام حضرت زهرا (س) دارد، گفت: ریشه انقلاب اسلامی ایران علوی و فاطمی است.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه آرمان انقلاب اسلامی ایران طلوع خورشید ولایت است که انقلاب ما را عظمت بخشیده و بی‌نظیر می‌کند، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران لطف خداوند است که شامل حال مملکت و مردم کشور شده است.

وی با بیان اینکه در استان همدان الگوی روشنی از فرآیند انقلاب اسلامی قابل مشاهده است، افزود: وجود حوزه‌های علمیه و هیئت‌های مذهبی در همدان باعث دمیده شدن روح انقلاب در بین مردم شد و با مهیا شدن مقدمات و پذیرش اعتقادی و ذهنی، مردم در عرصه‌های مختلف برای دفاع از انقلاب حاضر شدند.

حاج قاسم سلیمانی سرمایه‌ای بزرگ برای گام دوم انقلاب شد

وی با اشاره به اینکه امسال چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی ایران را متفاوت و با رنگ شهادت تجربه کردیم به مجاهدت‌های سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت: حاج قاسم سلیمانی نماد نسل اول انقلاب است که عاقبت به خیر بود و یک سرمایه بزرگ برای گام دوم انقلاب شد و افتخارات بسیاری را برای کشور و انقلاب رقم زد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور مدار و محور انقلاب اسلامی را ولی فقیه عنوان کرد و گفت: حاج‌قاسم نشان داد که سعادت در همراهی با ولایت فقیه و ثابت قدم بودن در این مسیر است.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه انقلاب خستگی و بازنشستگی نمی‌شناسد و باید بدون توقع هر آنچه برای انقلاب در توان داریم به منصه ظهور برسانیم، گفت: باید در گام دوم انقلاب به جوانان اعتماد کرد و کار را به آنان سپرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تاکید بر اینکه باید با برنامه و هدفمند پیش رفت، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران با همراهی اقشار مختلف مردم ممکن شد اما در این میان نقش روحانیت برجسته بود و باید این نقش با جزئیات و بدون اغراق برای نسل جوید بیان شود.

علی آقا محمدی با تاکید بر اینکه باید تمام مردمی که در دوران انقلاب حضور داشتند روایت خود از انقلاب را بیان کنند و بیان روایات به عده‌ای یا قشری خاص منحصر نشود، گفت: انقلاب اسلامی ایران رویدادی بزرگ در جهان است که تمام مردم در آن شرکت کردند.

جوهره ملت ایران دینی، انقلابی و ضدآمریکایی است

وی با تاکید بر اینکه جوهره ملت ایران دینی، انقلابی و ضدآمریکایی است، گفت: هیچکس جز خداوند متعال نمی‌تواند زحمات انقلابیون را جبران کند.

وی با دعوت از انقلابیون برای راه اندازی یک جلسه قرآن در منازلشان ادامه داد: جوانان باید عهده‌دار امور شوند چراکه مبارزه با استکبار و قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت ایران اسلامی در گرو برخورداری از روحیه انقلابی و وجود جوانان مؤمن و متعهد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه تفکر انقلابی تنها به ایران محدود نمی‌شود، گفت: نباید انقلابیون گوشه خانه بمانند و باید از تمام این افراد یاد کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن برای ۲۲ بهمن امسال نقشه کشیده است، گفت: مردم یک بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن برنامه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد.

امام جمعه همدان نیز در این مراسم با اشاره به روحیه انقلابی مردم ایران گفت: نسل‌های بعدی ادامه‌دهنده حرکتی هستند که انقلابیون آن را آغاز کردند.

ضرورت احیای بیش از پیش تفکر انقلابی

آیت الله حبیب الله شعبانی با بیان اینکه انقلاب تمام‌شدنی نیست بر توجه به احیای بیش از پیش تفکر انقلابی تاکید کرد و تحقق آن را نیازمند انجام کار مستمر دانست و گفت: اگر به دنبال تحقق اندیشه‌های اعتدال، استقلال و آزادی هستیم باید در حوزه تقویت روحیه انقلابی‌گری به طور مستمر کار کنیم.

وی با بیان اینکه انقلابیون در مقابل سیاست‌های خصمانه آمریکا کوتاه نیامدند و نخواهند آمد، افزود: تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی بدون مقاومت امکان‌پذیر نیست و راه برون‌رفت از مشکلات نیز در توجه به منویات رهبری، برخورداری از روحیه انقلابی‌گری و بهره‌گیری از توان جوانان مؤمن و متعهد است.