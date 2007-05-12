۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۵

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری اعلام کرد:

نصب 20 هزار مخزن جدید زباله در تهران تا پایان خردادماه

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران از نصب 20 هزار مخزن جدید جمع آوری زباله تا پایان خرداد ماه با هدف جبران کمبودهای موجود در شهر تهران خبرداد و گفت : با نصب مخازن جدید نیاز محلات و مناطق تهران برطرف خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی سلیمی با بیان اینکه طی ماه جاری 5 هزار مخزن جدید جمع آوری زباله در سطح مناطق توزیع شده است، گفت: 20 هزار مخزن جدید نیز تا پایان خرداد ماه در سطح مناطقی که به دلیل وسعت و تراکم جمعیت با کمبود این مخازن مواجه هستند، همچون مناطق ، 1 ، 4، 15 و 19 و همچنین در مناطق مرکزی که مخازن به دلیل آتش سوزی تخریب شده و یا به سرقت رفته اند ، نصب خواهد شد .

وی ، با بیان اینکه با اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله های شهر تهران تا کنون 55 هزار مخزن زباله درسطح مناطق و محلات 22 گانه شهر تهران توزیع و نصب شده است ،تصریح کرد: با نصب 20 هزار مخزن جدید تعداد مخازن زباله نصب شده موجود در تهران به 75 هزار خواهد رسید و بر اساس برآوردهای صورت گرفته، کمبود موجود در زمینه مخازن در سطح مناطق و محلات برطرف خواهد شد.

