نصب 20 هزار مخزن جدید زباله در تهران تا پایان خردادماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی سلیمی با بیان اینکه طی ماه جاری 5 هزار مخزن جدید جمع آوری زباله در سطح مناطق توزیع شده است، گفت: 20 هزار مخزن جدید نیز تا پایان خرداد ماه در سطح مناطقی که به دلیل وسعت و تراکم جمعیت با کمبود این مخازن مواجه هستند، همچون مناطق ، 1 ، 4، 15 و 19 و همچنین در مناطق مرکزی که مخازن به دلیل آتش سوزی تخریب شده و یا به سرقت رفته اند ، نصب خواهد شد .

وی ، با بیان اینکه با اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری زباله های شهر تهران تا کنون 55 هزار مخزن زباله درسطح مناطق و محلات 22 گانه شهر تهران توزیع و نصب شده است ،تصریح کرد: با نصب 20 هزار مخزن جدید تعداد مخازن زباله نصب شده موجود در تهران به 75 هزار خواهد رسید و بر اساس برآوردهای صورت گرفته، کمبود موجود در زمینه مخازن در سطح مناطق و محلات برطرف خواهد شد.

