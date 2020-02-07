کار ایجاد ۳ بازارچه مرزی ایلام در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: اگر مدیران معتقد به خدمتگذاری هستند بایست در عمل این مهم را ثابت کنند و از راه‌ها و روش‌های قانونی کار مردم را راه بیاندازند و اگر در این مسیر زیرمجموعه‌ها مانع تراشی می‌کنند آنها را از سر راه بردارند.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که در مجموع از عملکرد مدیران راضی هستم، ادامه داد: مدیرانی داریم که خودشان به دنبال کار مردم هستند و در این راه پیش قدم می‌شوند اما برعکس مدیرانی نیز وجود دارند که با تنگ نظری تصمیمات آنها مانع خدمت رسانی به مردم می‌شود که بایست این رویه را اصلاح کنند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تأکید بر راه اندازی به موقع کار مردم و خدمت به مردم خاطر نشان کرد: اگر مردم نباشند ما هم نیستیم و باید همه تلاش کنیم سرمایه گذاری صورت گیرد، اشتغال ایجاد شود و رونق اقتصادی برای مردم شکل گیرد و مسئولین هم در این راه باید موانع را بردارند.

استاندار ایلام با اشاره وضعیت مالی کشور به پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ تأکید کرد و گفت: باید پروژه‌هایی که ضرورت و اولویت بالاتری برای استان دارند و دستگاه‌های مربوطه خود توان انجام کار را دارند در دستور کار قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از رشد ۳۴ درصدی اعتبارات اربعین خبر داد و گفت: در بودجه ۹۹ اعتبارات اربعین به ۸۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

سلیمانی دشتکی در ادامه بر اهمیت زیر ساخت‌های اربعین و مرز تاکید کرد و گفت: کار بازارچه‌های چیلات، چنگوله و هلاله شمالی در اولویت قرار دارد و بایست از منابع مختلف ازجمله اربعین، بحران، منابع داخلی و مرزی برای این مهم استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های چیلات و چنگوله، اظهار داشت: زمینه برای ایجاد بازارچه هلاله شمالی نیز وجود دارد و در این زمینه ما دستور معاون اول را گرفته‌ایم.

وی افزود: طرح‌های بسیار خوبی در مرز شکل گرفته است، امیدواریم به سرعت عملیات اجرایی آنها ادامه یابد و البته اعتبارات خوبی نیز در راه است که انشاء الله تا اربعین پیش رو این پروژه‌ها به سرانجام برسند.