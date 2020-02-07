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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

مدیرکل منابع طبیعی گیلان اعلام کرد

حریق در جنگل های ۸ شهرستان گیلان/ ۴۱ هکتار جنگل سوخت

حریق در جنگل های ۸ شهرستان گیلان/ ۴۱ هکتار جنگل سوخت

رشت- مدیر کل منابع طبیعی گیلان با اشاره به وقوع آتش سوزی در جنگل های ۸ شهرستان استان بر اثر وزش باد گرم، گفت: ۴۱ هکتار از جنگل های این شهرستان ها در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یوسف‌پور در این باره اظهار کرد: بر اثر وزش باد گرم که از چند روز پیش در گیلان آغاز شده ۴۱ هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان در آتش سوخت.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی‌ها در هشت شهرستان استان گیلان اتفاق افتاده است، افزود: ۱۶.۵ هکتار از جنگل‌های تالش، بیش از ۶ هکتار از جنگل‌های سیاهکل، چهار هکتار از جنگل‌های رضوانشهر، ۶ هزار متر مربع از جنگل‌های آستارا، ۳ هزار متر مربع از جنگل‌های رودبار، یک و نیم هکتار از جنگل‌های فومن، هزار متر مربع از جنگل‌های ماسال و ۵ هزار متر مربع از جنگل‌های شهرستان رشت آتش گرفت.

یوسف‌پور با اشاره به اینکه آتش سوزی جنگل‌ها با تلاش پرسنل منابع طبیعی، مردم منطقه و نیروهای امدادی اطفا شد، گفت: علت و میزان خسارات این آتش سوزی در دست بررسی است.

کد مطلب 4846713

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این یک سلاح ماهواره‌ای هست که برای تحکیم موضوع گرمایش زمین دست به کار شده.

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