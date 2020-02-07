حریق در جنگل های ۸ شهرستان گیلان/ ۴۱ هکتار جنگل سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یوسفپور در این باره اظهار کرد: بر اثر وزش باد گرم که از چند روز پیش در گیلان آغاز شده ۴۱ هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان در آتش سوخت.
وی با بیان اینکه این آتش سوزیها در هشت شهرستان استان گیلان اتفاق افتاده است، افزود: ۱۶.۵ هکتار از جنگلهای تالش، بیش از ۶ هکتار از جنگلهای سیاهکل، چهار هکتار از جنگلهای رضوانشهر، ۶ هزار متر مربع از جنگلهای آستارا، ۳ هزار متر مربع از جنگلهای رودبار، یک و نیم هکتار از جنگلهای فومن، هزار متر مربع از جنگلهای ماسال و ۵ هزار متر مربع از جنگلهای شهرستان رشت آتش گرفت.
یوسفپور با اشاره به اینکه آتش سوزی جنگلها با تلاش پرسنل منابع طبیعی، مردم منطقه و نیروهای امدادی اطفا شد، گفت: علت و میزان خسارات این آتش سوزی در دست بررسی است.
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