استان ایلام دارای جوان ترین ناوگان حمل و نقل در سطح کشور است

محمد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سن ناوگان حمل و نقل اتوبوسی و آموزش رانندگان دو عامل مهم در افزایش ایمنی سفرهای بین شهری می‌باشد که بسیار تاثیر گذار و مفید بوده و بایستی مدیران شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای به امر آموزش و ایمنی وسایل نقلیه داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه امروزه از تکنولوژی روز دنیا و ابزارهای هوشمند برای کنترل و نظارت در امر حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود شرکت‌های مسافری می‌توانند به در اختیار داشتن این سامانه‌ها نقش بسزایی در کنترل ناوگان و جلوگیری از بروز تخلفات رانندگان اتوبوسی ایفا کنند.

حسنی عنوان کرد: امروزه در سایر کشورها بخشی از وظیفه کنترل و نظارت برعهده شرکت‌های مسافری است که خودرو را از مبدأ تا مقصد با کنترل و نظارت دقیق هدایت می‌کنند تا از بروز حوادث احتمالی ناشی از خطای انسانی تا حد امکان جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: استان ایلام دارای جوان‌ترین ناوگان در سطح کشور است.

معاون حمل و نقل در ادامه افزود: با توجه به نزدیک شدن سفرهای نوروزی مدیران شرکتها موظفند نظارت و کنترل خود را بر ناوگان تحت پوشش افزایش داده و در صورت هر گونه تخلف حمل و نقل جاده‌ای با شرکت‌های خاطی و مدیران آنها برخورد قانونی خواهد شد.