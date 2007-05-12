به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پارسانژاد به روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا گفت: "حرکتهایی مثل برپایی جشنواره پوستر سفید خصوصاً در دانشگاهها شوق اندیشیدن و تجربه کردن را در طراحان جوان تقویت میکند، در نتیجه آثار تولید شده صرفاً متکی به آموختههای دانشگاهی و برای محیط کلاس و ارائه به استاد نیست، بلکه با متن نیازها و دغدغههای جمعی، حس مسئولیت و اشتیاق به بیان اندیشههای تازه پیوند میخورد."
این طراح گرافیک خاطرنشان کرد: "آثاری که در این جشنواره انتخاب شده اگر با توجه به سطح دانشجویی آن سنجیده شود، بسیار خوب، حرفهای و خلاق است و ایدههای درخشانی را در آنها شاهدیم که به سمت تکامل در اجرا و پرداخت پیش میروند. این حرکت قطعاً باید تدام پیدا کند و در صورت استمرار خود موجب شکوفایی استعدادها و انگیزههای نسل جوان طراحان پوستر و گرافیک میشود."
عضو هیئت داوران نخستین جشنواره پوستر سفید در پایان تاکید کرد: "میتوان هر سال این جشنواره را با موضوعی جدید، جذاب و متنوع برگزار کرد. آن هم نه فقط در پوستر، بلکه طراحی جلد کتاب و دیگر عرصههای گوناگون هنر گرافیک."
نخستین جشنواره پوسترسفید به همت مرکز "کفا" و مشارکت معاونت فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هم اکنون در موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان علاقمندان است و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
عضو هیئت داوران نخستین جشنواره پوستر سفید این حرکت را در صورت تداوم و پیوستگی، افقی روشن از حضور برترین اندیشهها و خلاقیتها و عرصه شکوفایی نسلی جدید از طراحان پوستر ارزیابی کرد.
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