مخاطب اصلی بیانیه گام دوم انقلاب جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن شعبانی امروز در همایش بیانیه گام دوم مسؤولین مؤسسات قرآنی شهرستان تبریز افزود: انقلاب اسلامی، عزت، استقلال سیاسی و اقتدار را برای ایرانیان آفریده است برخی از این صحبت میکنند که چرا تنها از قدرت نظامی سخن میشود این در حالی است که باید از قدرت علمی نیز صحبت شود و خدمات انقلاب اسلامی نیز بازگو شود.
وی با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در حال حاضر گفت: آنهایی که از پیشرفت و رفاه زمان قبل از انقلاب اسلامی میگویند در حال تحریف تاریخ هستند چون در آن زمان ما اختیاری از خود نداشتیم و در همه عرصهها وابسته بودیم و شاه ایران نیز به فکر خوش گذرانیهای خود در بلاد غربی بود.
وی ادامه داد: حافظه تاریخی از جمله مواردی است که دشمن بر روی آن حساب جداگانهای باز کرده است و در تلاش هست تا رژیم طاغوت را تطهیر کند.
شعبانی در پایان با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم همانند سالهای گذشته با حضور گسترده در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه امسال، بار دیگر وحدت مردم ایران را نشان داده و جواب یاوه گویی آمریکا و ایادی استکبار را خواهند داد و یاد سردار بزرگوارشان سپهبد قاسم سلیمانی را زنده کرده و حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت به منصه ظهور خواهند گذاشت.
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