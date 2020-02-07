مردم به کسی رای بدهند که سرباز ولایت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به اینکه شنبه ۱۹ بهمن سالروز وفات حضرت ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهدا است اظهار داشت: ایشان همسر شهید و مادر شهدا است که یادشان را گرامی می‌داریم.

فتاح دماوندی افزود: شهیدان شجاعت و ایثار و ادب را از مادران خود به ارث می‌برند، پدران و مادران شهدا ولی نعمت مردم و مسئولین هستند اگر شهدا نبودند ایران هم نبود همه ما مدیون شهدا و خانواده آنها هستیم و نقش والدین شهید در پرورش فرزندان ایثارگر، ستودنی و فراموش نشدنی است و از زوج‌های جوان در فرزند آوری و تربیت فرزندان انقلابی و جهادی می‌خواهیم که به پدران و مادران شهدا اقتدا کنند.

وی با اشاره به اینکه سه شنبه ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی است گفت: امام فرمود در این روز فرخنده حق بر باطل و حزب الله بر طاغوت و طاغوتیان غلبه نمود و حکومت عدل اسلامی مستقر شد.

امام جمعه دماوند با اشاره به طرح معامله قرن عنوان داشت: این طرح گروه‌های مقاومت فلسطینی را به محور مقاومت ایران نزدیک‌تر خواهد کرد و در این زمینه خباثت و دغل کاری سیاستمداران آمریکایی بر همگان آشکار شده و حنای آنها دیگر رنگی ندارد.

خطیب جمعه دماوند بیان داشت: ترامپ آمریکا را به سقوط و فروپاشی نزدیک‌تر کرده است و او اسرائیل را به داخل چاه می‌برد، بعد از شهادت سردار سلیمانی، جبهه مقاومت قوی‌تر شده است و بیداری در مردم مسلمان منطقه حاصل شده است چرا که خون سردار سلیمانی همانند نخ تسبیحی می‌باشد که دانه‌های مقاومت اسلامی را به هم پیوند داده است.

وی با تاکید بر اینکه تفکر شهید سلیمانی باید بر مجلس و دولت آینده حاکم باشد اظهار داشت: مردم به کسی رأی بدهند که مثل حاج قاسم سلیمانی عملاً سرباز ولایت باشد و مردم به کسی رأی بدهند که برنامه خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی و کنترل تورم و رونق تولید به وضوح بیان کند و کاندیدای مجلس شورای اسلامی به مردم بگویند برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمن چه برنامه‌ای دارد.