معامله قرن فرار آمریکا از شکست در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس معصومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رویان به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن برشمردن شکست‌های متعدد آمریکا در منطقه، بیان کرد: پیروزی چشم‌گیر انصار الله در یمن در عملیات روزهای اخیر، پیروزی ارتش سوریه در شرق این کشور و تظاهرات میلیونی مردم و تشکیل دولت در این کشور همه از وقایع مهمی هستند که شکست‌های پیاپی را به آمریکا در منطقه تحمیل می‌کنند.

وی بابیان اینکه آمریکا برای فرار از این شکست‌ها قصد دارد که اذهان را دور سازد و معامله قرن را مطرح می‌کند، بیان کرد: حوادث منطقه زنجیره شکست آمریکا، اسرائیل، آل‌سعود، امارات و … را رقم‌زده است و چاره‌ای جز اخراج آمریکا دراین‌بین نیست.

امام‌جمعه رویان بیان کرد: آمریکا قصد دارد اذهان عمومی را به سمت دیگری سوق دهد اما رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، این‌یک حرکت احمقانه و خبیثانه است زیرا با این کار، مسلمان و غیرمسلمان را متوجه سوژه‌ای جدید از تجاوزکاری خود می‌کند.

معصومی در دومین بخش سخنان خود به انتخابات و همچنین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این رویداد مهم اشاره کرد و گفت: انتخابات دو رکن دارد نخست خود رویداد انتخابات و دیگری اهمیت انتخاب که هردوی این ملاک‌ها نیز دارای اهمیت هستند.

وی درباره مقوله نخست، افزود: انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و … فرصتی برای ورود نگاه‌ها و افکار جدید به چرخه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است و هرقدر حضور مردم چشم گیرتر باشد قدرت نرم اجتماعی نظام در برابر تهدیدات دشمنان نیز تقویت می‌شود.

امام جمعه رویان درباره دومین رکن نیز افزود: انتخاب درست و هوشمندانه از سوی مردم دیگر تأکیدی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات به آن اشاره داشتند لذا باید دقت داشت که یک نماینده باید متدین و انقلابی باشد و همچنین بتواند با شجاعت، عقلانیت و تدبیر تصمیم بگیرد.

معصومی افزود: کسانی که صاحب قلم و تریبون و رسانه هستند نیز باید توجه داشته باشند که نباید سخنانی به میان آورد که به دلسرد شدن مردم بینجامد سخنانی که به دروغ انتخابات را انتصابات می‌خوانند و سعی می‌کند آن را مهندسی شده بدانند سخنانی نسنجیده و خلاف واقع هستند.

وی با بیان اینکه دو آزمون سرنوشت‌ساز پیش روی مردم کشور ما است، تاکید داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در سال جاری دارای اهمیتی بسیار بیشتری از سال‌های گذشته است و انتخابات نیز آزمونی برای حضور پرشور مردم تلقی می‌گردد که باید به این دو امر توجه ویژه‌ای داشت.