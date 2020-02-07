پیروزی پرسپولیس مقابل تیم جوانان در بازی دوستانه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی ۲ - ۲ مقابل استقلال ظهر امروز جمعه برگزار شد. یحیی گل محمدی این تمرین را به ریکاوری بازیکنان اصلی و برگزاری بازی تدارکاتی با تیم جوانان برای بازیکنان ذخیره تیمش اختصاص داد.

بازیکنان اصلی بازی روز گذشته از ساعت ۱۱:۳۰ زیر نظر بدنساز ریکاوری کردند. بازیکنان ذخیره نیز از ساعت ۱۲ در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم جوانان رفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس تمام شد.

مهدی عبدی هر دو گل پرسپولیس را به ثمر رساند و برای تیم جوانان هم آریا برزگر گلزنی کرد.