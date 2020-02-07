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۱۸ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۴۳

پیروزی پرسپولیس مقابل تیم جوانان در بازی دوستانه

پیروزی پرسپولیس مقابل تیم جوانان در بازی دوستانه

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی مقابل تیم جوانان ایران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی ۲ - ۲ مقابل استقلال ظهر امروز جمعه برگزار شد. یحیی گل محمدی این تمرین را به ریکاوری بازیکنان اصلی و برگزاری بازی تدارکاتی با تیم جوانان برای بازیکنان ذخیره تیمش اختصاص داد.

بازیکنان اصلی بازی روز گذشته از ساعت ۱۱:۳۰ زیر نظر بدنساز ریکاوری کردند. بازیکنان ذخیره نیز از ساعت ۱۲ در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم جوانان رفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس تمام شد.

مهدی عبدی هر دو گل پرسپولیس را به ثمر رساند و برای تیم جوانان هم آریا برزگر گلزنی کرد.

کد مطلب 4846788

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