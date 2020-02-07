به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوا و پرهیزگاری و دوری از معصیت و گناه اظهار داشت: سرمایه انسان تقواست و باید در تمام شئون زندگی انسان جریان داشته باشد چرا که آنچه به انسان اعتبار معنا می‌دهد تقوا است.

امام جمعه کرمانشاه گفت: قرآن برای انسان ۲ حالت در قالب تاریکی و یا در قالب نور تصور می‌کند این یک حقیقت پرمعنا و وسیع الاطراف است.

آیت الله علما بیان داشت: تمام عبادات تقرب آور هستند یعنی توجه به آنها سبب می‌شود از ظلمات وارد نور شویم و باید در این مسیر، غیر خدا را در نظر نداشته باشیم و این همان تربیت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب نور است و امام با حرکت خود ما را از ظلمات خارج کرد، بیان داشت: قیام، انقلاب، فقه و احکام اسلام برای خارج شدن از تاریکی و ورود به فضای نورانی و الهی است.

وی ادامه داد: ظلمت نفس و غیر نفس در دنیا باید تبدیل به نور شود و نزول قرآن جهت هدایت مستقیم به همین امر است.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: امام (ره) ملت ایران را از فضای جهل به فضای علم و از فضای تسلیم بودن به فضای آزادی و استقلال وارد کرد.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: همان حرکت امام سبب شد تا امروز یک عمل قدرتمند نتواند در مقابل ایران ایستادگی کند؛ وقتی ترامپ گفت ۵۲ قسمت را هدف قرار می‌دهم، دیدیم که سپاه چه مقتدرانه ورود پیدا کرد و خود ترامپ اعتراف کرد اگر خطایی از ما سر بزند جواب ما را خواهند داد.

سردار سلیمانی افتخار سپاه، ارتش، مقاومت و زاییده انقلاب است

وی حاج قاسم سلیمانی را متولد انقلاب معرفی کرد و ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی و شهدای انقلاب و اسلام خود را فدا کردند تا ما از تاریکی خارج شده و به سمت نور و روشنایی هدایت شویم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگر امروز کشورهای یمن، فلسطین، حزب الله و جوامع اسلامی توانستند در مقابل استکبار جهانی و ابرقدرت‌ها ایستادگی و مقاومت کنند حاصل همان حرکت امام است که در مقابل شرق و غرب ایستاد و بیان کرد آمریکا هیچ غلطی نمی‌کند و به ابر قدرت شرق نامه نوشت و آنها را به اسلام دعوت کرد و همه اینها به برکت تربیت قرآن و اسلام است.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه روز ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی است، گفت: نیروهای ارتش اولین نیروهایی بودند که با انقلاب و امام بیعت کردند و این مدال افتخار را برای خود تا ابد حفظ کردند.

وی تصریح کرد: همچنین روز ۱۳ جمادی الثانی سالروز وفات ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهدا است.

آیت الله علما با بیان اینکه ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب و سقوط نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی است، گفت: ۲۲ بهمن امسال متقارن است با چهلمین روز شهادت سردار سرداران، سپهبد سپهبدان و سلمان و اباذر زمان که هرچه در وصف او بگوییم کم است، لذا باید رنگ دیگری داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه عنوان کرد: سردار سلیمانی افتخار سپاه، ارتش، مقاومت و زاییده انقلاب است.

مسئولین باید نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند

وی ادامه داد: اگر چه همه ما به دلیل مشکلات معیشتی که وجود دارد ممکن است گله مند باشیم اما وقتی مقاومت و عظمت سپاه، ارتش و همچنین ایستادگی مردم غیور در هشت سال دفاع مقدس را می‌بینیم سکوت می‌کنیم.

آیت الله علما با بیان اینکه مسئولین باید نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند، گفت: هر کس که این افتخارات و صلابت را ببیند نمی‌تواند پای صندوق رأی حاضر نشود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره‌ای به فرمایشات مقام معظم رهبری داشت و ادامه داد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند انتخابات یکی اساسی‌ترین مسائل کشور است و می‌تواند در آینده کشور اثرات و نتایج خود را به جای بگذارد.

خطیب جمعه کرمانشاه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همچنین خطاب به افرادی که تریبون در اختیار دارند فرمودند برخی در سخنرانی‌های خود حاشیه سازی نکنند و مردم را دلسرد نکنند.

آیت الله علما بر امید دادن به مردم تاکید کرد و گفت: این مهم سفارش امام (ره) و مقام معظم رهبری است و اسلام نیز همواره بر آن تاکید دارد.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین فرمودند حمله به شورای نگهبان معنا ندارد و این شورای نگهبان قبل از مشروطه هم بوده و قانون اساسی به آن تصریح کرده است و امام راحل نیز صد درصد از آنها حمایت می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه عنوان کرد: ۶ مجتهد عادلی که در شورای نگهبان هستند کاری به خط و خطوط و حزب بازی‌ها ندارند و فقط بر اساس تشخیص حکم می‌دهند اگرچه ممکن است گاهی کم و زیاد داشته باشد.

وی ادامه داد: این افراد صاحب نظر و عادل هستند و وظیفه الهی را بر عهده دارند و طبق وظیفه الهی عمل می‌کنند.

آیت‌الله علما خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب هم چنین ملاک‌هایی را برای کسانی که قصد دارند بر کرسی مجلس بنشینند مشخص کردند و فرمودند این افراد باید در تمام مسیر کار خود مؤمن باشند و ایمان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

انتخابات حلال مشکلات داخلی و بین‌المللی است / ‏ کاندیداهای مجلس شورای اسلامی باید انقلابی رفتار کنند

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب برای این افراد کلمه انقلابی بودن را به کار بردند، گفت: کاندیداها باید انقلابی رفتار کنند و نزدیک به تفکر مدرس باشند و در مقابل دشمن و استکبار بایستند.

وی ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ۲۲ بهمن و انتخابات دو آزمون بزرگ الهی است که باید در آن حضور چشمگیر داشته باشیم.

آیت الله علما انتخابات را حلال مشکلات داخلی و بین‌المللی دانست و گفت: مشکلات معیشتی و مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور ربطی به انتخابات ندارد لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند همه باید در انتخابات شرکت کند.

وی در ادامه معامله قرن را معامله‌ای شکست خورده اعلام کرد و گفت: این معامله بین ترامپ و نخست وزیر اسرائیل انجام می‌شود و صاحب خانه از آن خبر ندارد لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمود طرح آنها احمقانه، خبیثانه و شکست خورده است.

خطیب جمعه کرمانشاه، رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری را در دنیا بی نظیر دانست و گفت: نتیجه این رهبری‌ها امروز در دنیا و کاخ سفید غوغا برپا کرده است.

آیت الله علما با بیان اینکه انقلاب توانست سردار سلیمانی‌ها، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرافتخار و با اقتدار را تربیت کند، گفت: ایستادگی با دست خالی در مقابل دشمنان در ۸ سال دفاع مقدس، مقاومت مدافعان حرم، ایستادگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران و … را باید زنده نگهداریم و به این منظور ضروری است با اقتدار و صلابت پای صندوق رأی حاضر شویم.