به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از محرمات و توجه به حلال و حرام اظهار داشت: فردا سالروز وفات ام البنین و روز تکریم مادران و همسران شهداست و مقام تمام شهدا را گرامی می‌داریم.

وی اضافه کرد: در دوران نظام شاهنشاهی بسیاری از جوانان و نوجوانان در مسیر مبارزه جان خود را فدای انقلاب کردند که مادران شهدا این جوانان را پرورش دادند.

وی با اشاره به روز نیروی هوایی و بیان صحبتی از امام خمینی (ره) خطاب به پرسنل نیروی هوایی مبنی بر اینکه می‌خواهیم شما آقای خودتان باشید، گفت: نظام اسلامی آقایی نیروهای نظامی را مطرح کرد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه قبل از انقلاب هیچ استقلال و آزادی در ارتش ما وجود نداشت، گفت: امروز فرزندان عزیز ما مایه عزت نظام اسلامی هستند و از زحمات نظامیان تقدیم می‌کنیم.

آیت الله شعبانی به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری ما یک مجلس قوی نیاز داریم، گفت: تأیید صلاحیت کاندیداها تا حدودی مشخص و اسامی نهایی شده که امیدواریم مجلسی قوی شکل گیرد.

مجلس قوی زمینه‌های قدرت را برای کشور فراهم می‌کند

وی با بیان اینکه برای نجات و عزت کشور و برای نجات اقتصاد و ایجاد تحرک بین مسئولان و تقویت نظارت و برای اینکه واقعاً مجلسی که در رأس امور قرار گیرد داشته باشیم نیازمند مجلسی قوی هستیم، گفت: مجلس قوی زمینه‌های قدرت را برای کشور فراهم می‌کند.

امام جمعه همدان گفت: وقتی کشور قدرتمند باشد در عرصه‌های بین المللی با قدرت و قوت بیشتری برخورد می‌کند چراکه امروز زبان دنیا زبان قدرت است.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه زبان دنیا زبان قدرت است و این موضوع را در برجام به خوبی حس کردیم، گفت: امروز منطق آمریکا منطق قدرت است و اگر با قدرت با او برخورد کنیم موفق خواهیم شد که در عین الاسد این موضوع را دیدیم.

وی با بیان اینکه مجلس باید قوی باشد تا مؤلفه‌های قدرت را در کشور تقویت کند، گفت: ما در عرصه اقتصادی نیازمند قوت و قدرت هستیم.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه اقتصاد داخلی باعث تقویت کشور می‌شود به طرح این سوال که چگونه می‌توان مجلس قدرتمندی داشت اشاره کرد و گفت: حضرت علی علیه السلام با ۲ ویژگی نزد پیامبر اسلام (ص) تقرب پیدا کردند که کاندیداهایی که ما انتخاب می‌کنیم نیز باید این دو ویژگی را داشته باشند.

مسئولیت پذیری در نظام اسلامی و اسلام مبتنی بر روابط نیست و ضوابط نیاز دارد وی با تاکید بر اینکه مسئولیت پذیری در نظام اسلامی و اسلام مبتنی بر روابط نیست و ضوابط نیاز دارد، گفت: برای انتخاب مسئول باید این ضوابط را رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) اگر مسئولیت گرفت و انتخاب شد یکی از دلایل آن صداقت ایشان بود گفت: باید برای انتخاب یک فرد به درستی تحقیق کنیم و نباید از روی احساسات رأی دهیم و نباید تحت تأثیر تبلیغات و بحران‌هایی که جریان‌های سیاسی ایجاد می‌کنند رأی داد بلکه باید با تحقیق پیش رفت چرا که باید پاسخگوی رأی خود باشیم.

وی صادق بودن با مردم و صداقت با نظام اسلامی را مهم ذکر کرد و گفت: شخص نباید دم از انقلاب بزند اما دلش همراه انقلاب نباشد و وقتی می‌گوئیم صداقت یعنی شخص حرف رهبری نزند و خلاف رهبری عمل کند.

امام جمعه همدان ویژگی دوم را امانت داری عنوان کرد و با بیان اینکه شخص مسئول باید مسئولیت را امانت خدا و مردم بداند، اظهار داشت: کسی که امین باشد خیانت نمی‌کند و به دنبال منافع شخصی خود نمی‌رود.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه امانتدار واقعی طرفدار منافع مردم می‌شود و جناح‌های سیاسی و مسئولان برای او مهم نیستند و منافع مردم اولویت است، گفت: این فرد در تصویب قوانین مجلس منافع مردم و کشور را لحاظ می‌کند و قابل خریدن و معامله با برخی مسائل نیست.

شخص صادق از شفافیت واهمه نخواهد داشت

وی با بیان اینکه چنین فردی شجاعت پیدا می‌کند و در مقابل بسیاری مسائل می‌ایستد، گفت: شخصی که صادق باشد و امانتداری را به درستی اجرا کند از شفافیت واهمه نخواهد داشت.

امام جمعه همدان به روز ۲۲ بهمن نیز اشاره کرد و با بیان اینکه همه مردم با حضور حداکثری در راهپیمایی این روز با آرمان‌های امام و انقلاب تجدید بیعت می‌کنیم، گفت: دشمن برنامه‌ریزی‌هایی برای کشور دارد و کشور را رها نمی‌کند اما ما قوی‌تر از آنها هستیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران در ۴۱ سال گذشته نشان داد که اهل استقامت است، گفت: حضور مردم در راهپیمایی‌ها مؤلفه‌های امنیت کشور را تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه این حضور تأثیرگذاری های فراوانی در امنیت و قدرت کشور دارد، اظهار داشت: مردم در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به پیروزی معجزه چگونه ای دست یافتند و صداقت و اخلاص مردم باعث نازل شدن این نعمت بر ما شد.

امام جمعه همدان با بیان اینکه در طول تاریخ هیچ ملتی این اندازه مورد تفضل الهی قرار نگرفته است، گفت: نظام اسلامی دستاوردهای بسیاری در عرصه نظامی، اقتصادی، پزشکی، علم نان و مسائل سلول‌های بنیادی و مواردی از این قبیل داشته است.

آیت الله شعبانی خطاب به جوانان با بیان اینکه کتاب «صعود ۴۰ ساله» را مطالعه کنید، گفت: در این کتاب با آمارهای معتبر بین المللی عنوان شده که چه بودیم و چه شدیم.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی انفجار نور بود و از ظلمت به سمت نور خارج شدیم، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام دهیم.