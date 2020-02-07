تئاتر فجر رنگ و بوی حاج قاسم سلیمانی گرفت/ شهرآورد تئاتری

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه ۱۷ بهمن و در قالب هشتمین روز از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، با برگزاری شهرآورد تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال، حال و هوای سالن‌های مختلف جشنواره هم تحت تأثیر این مسابقه فوتبال و تساوی میان این ۲ تیم بود.

طرفداران هر ۲ تیم، از چهره‌های هنری گرفته تا اصحاب رسانه، مدیران و دست اندرکاران تئاتر و مخاطبان، تحت تأثیر هیجان بازی قرار گرفته و بحث‌هایی را در خصوص کیفیت بازی، اختلاف امتیاز ۲ تیم و قهرمان شدن یا نشدن هر کدام از این ۲ تیم مدعی شکل دادند.

با این فضا، آثار صحنه‌ای مختلف در جشنواره سی و هشتم به صحنه رفتند و استقبال از هر کدام تا حدی قابل قبول بود.

البته همچون سایر آثار حاضر در بخش بین الملل، نمایش‌های به صحنه رفته از کشورهای سوئیس و ارمنستان در مجموعه تئاتر شهر با استقبال خوبی همراه بودند اما مخاطبان از کیفیت اجرای این ۲ گروه خارجی راضی نبودند.

یکی دیگر از حاشیه‌های روز هشتم جشنواره تئاتر فجر، حضور حجت الاسلام احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای تماشای نمایش «برگشتن» حسین مسافرآستانه در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر بود.

یکی از نمایش‌های پر استقبال روز هشتم تئاتر فجر، نمایش «شاه ماهی» در پردیس تئاتر شهرزاد بود که با حضور امیر جدیدی به عنوان بازیگر روی صحنه رفت.

اما یکی از نکات قابل توجه اجراهای هشتمین روز از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اجرای نمایش خیابانی «سرباز» نوشته امیرحسین شفیعی و کارگردانی پژمان شاهوردی بود. این نمایش که تولید مشترک اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس است، به زندگی و شخصیت سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی می‌پردازد.

این نمایش با حضور پژمان شاهوردی، مهدی جودکی، مسعود کردی، سیاوش مقدسی، علیرضا حسینی، مبین کبودوند، عارف کاوند، آرش فلاحی‌فرد، علی دهریزی و میثم کردی و با استفاده از کمترین امکانات و آکسسوآر اجرا شد.

بازیگران به سادگی و با حرکاتی جمعی، صحنه‌های مختلف زندگی و اتفاقاتی که شهید حاج قاسم سلیمانی در آن‌ها حضور داشت، به تصویر می‌کشیدند.

در این نمایش، نریشنی پخش می‌شد که از زبان حاج قاسم سلیمانی به بخش‌های مختلف زندگی این شهید بزرگوار می‌پرداخت؛ از حضور در مبارزات انقلابی بر علیه حکومت طاغوت، پیروزی انقلاب اسلامی، حضور در جبهه‌های جنگ تکمیلی تا فرماندهی در جنگ، حضور و فرماندهی در نبرد ۳۳ روزه لبنان، مبارزه با داعش و ریشه کن کردن این گروه تکفیری.

در بخش‌های مختلف این نمایش، از زبان حاج قاسم سلیمانی بیان می‌شد که در تمام دوران زندگی خود به دنبال گمشده ای است که در هیچکدام از صحنه‌های نبرد حق علیه باطلی که حضور داشته، آن را پیدا نکرده است و در انتها و در صحنه به تصویر کشیده شدن ترور ناجوانمردانه این سردار شهید توسط پهپادهای آمریکایی، حاج قاسم گمشده خود را که همان شهادت و قرار گرفتن در کنار همرزمان شهید خود بود، می‌یابد.

در صحنه‌های مختلف نمایش خیابانی «سرباز» که با استقبال قابل توجه مخاطبان نیز همراه بود، لحظه‌هایی صدای حاج قاسم سلیمانی پخش می‌شد که با خداوند در راز و نیاز است و از خداوند طلب می‌کند تا شهادت را نصیبش کند. بسیاری از مخاطبان در این لحظه‌ها و همچنین برخی صحنه‌های نمایش متأثر شده و می‌گریستند.

نمایش «سرباز» تا روز ۲۰ بهمن در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در فضای باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود؛ نمایشی که باعث شد جشنواره تئاتر فجر حال و هوای حاج قاسم سلیمانی را به خود بگیرد.