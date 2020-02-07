کارشناسان خبره جهت بررسی کج شدن برج طغرل به ری اعزام می شوند

حسن خلیل‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کج شدن برج طغرل در شهرری اظهار داشت: با توجه به اهمیت فوق العاده ای که آثار و ابنیه تاریخی دارند و همچنین مورد کج شدن برج طغرل این موضوع بسیار مهم را در صحن شورا مطرح خواهم کرد.

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه به جهت عدم تخصیص بودجه، آثار تاریخی ری در شرایط خوبی قرار ندارند گفت: بیش از ۳۶ اثر در ری ثبت ملی هستند، در حال حاضر بسیاری از بناهای این شهرستان از جمله استودان‌ها، کوه بی بی شهربانو، برج طغرل از وضعیت خوبی برخوردار نیستند که می‌طلبد توجه ویژه ای به بناهای این آثار تاریخی شود.

وی با بیان اینکه توجه به آثار تاریخی می‌تواند شهرستان ری را به عنوان مرکز دائمی گردشگری تبدیل کند گفت: تعداد زیادی از میراث فرهنگی کشور در روستاهای این شهرستان در حال از بین رفتن هستند بنابراین باید شهر ری را به قطب فرهنگی و گردشگری تبدیل کنیم تا بتوانیم از میراث گذشتگانمان حفاظت کنیم.

خلیل آبادی عنوان داشت: به زودی تیم کارشناسی و خبره در خصوص ارائه نظر قطعی به شهرری اعزام خواهد شد.

