دلیل اخراج شجاعی فحاشی نبود/انتقاد از کیفیت نامطلوب زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی در کنفرانس خبری بعد از بازی تراکتورسازی تبریز با گل‌گهر سیرجان از سری رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر، در رابطه با کیفیت این دیدار عنوان کرد: بازی خوب و با کیفیتی بود به جز ۱۰ دقیقه ابتدایی؛ هر چه به انتهای این بازی نزدیکتر می‌شدیم بازی بهتری را شاهد بودیم.

الهامی ادامه می‌دهد: حیف است شهری مثل سیرجان با این امکات زمین چمن درستی نداشته باشد، در این دیدار کیفیت زمین اجازه بازی روی زمین را نمی‌داد.

وی در رابطه با لحظه دریافت گل هم گفت: با حفظ توپ بازی را در اختیار گرفتیم، نیمه دوم بهتر شدیم، زمانی که برتر بودیم و فکر نمی‌کردیم گل خوردیم.

الهامی در مورد گل و نتیجه پایانی بازی ابراز کرد: خوشحالم ۱۰ نفره گل زدیم، در مجموع یک امتیاز راضی کننده نیست اما نتیجه بدی هم نمی‌تواند باشد.

سرمربی تراکتور در مورد اخراج مسعود شجاعی عنوان کرد: مسعود شجاعی فحاشی نکرد و قسم خورد که هیچ حرفی به داور نزده است. دلیل اخراج را نمی‌دانیم برای این اخراج باید نظر داور را جویا شد. از گروه داوری هم تشکر می‌کنم.

ساکت در پاسخ به خبرنگاری که عنوان کرد تیم تراکتورسازی را چند بازیکن بستند (با توجه به اینکه تراکتورسازی حاج‌صفی، دژاگه و شجاعی کاپیتان‌های تیم ملی را در اختیار دارد) گفت: بچه‌های جنتلمن و با شخصیتی داریم و اینگونه که گفتید نیست، اگر این طور باشد پس تیم ملی را هم این سه بازیکن می‌بندند.

الهامی گفت: جایگاه کرمان و سیرجان با توجه به ظرفیتی که دارد خیلی بالاتر از این است. امیدوارم که تیم فوتبال مس کرمان به لیگ برترصعود کند و تیم فوتبال گل‌گهر هم در این لیگ بماند.

این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.