ضرورت مشارکت شهروندان در حفاظت از کالبد شهری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خاورزمینی صبح شنبه در بازدید از مرکز سامانه ارتباط مردمی شهرداری همدان (۱۳۷) با تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: پدافند غیر عامل یک امر ملی است که مجموعه‌ای از اقدامات غیر مسلحانه در افزایش بازدارندگی، پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران‌ها و تهدیدات دشمن را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نقش مردم در کاربردی کردن سیاست‌های نظام در امور پدافندی بسیار مهم است، افزود: میزان احساس مالکیت مردم بر کشور تأثیر به سزایی در هموارتر شدن مسیر مشارکت آنان برای صیانت از امور زیربنایی و کالبد شهری دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان همدان گفت: شهر همدان بیش از یک سوم جمعیت و امکانات استان همدان را در خود جای داده که به لحاظ مرکزیت استانی و قدمت تاریخی و سیاسی آن، برای ایمن کردن شهر در امور پدافندی مشارکت مردم را نیاز دارد.

خاورزمینی در ادامه راه اندازی سامانه ارتباط مردمی شهرداری همدان را پل ارتباطی خوبی بین مردم و مسئولان دانست و این سامانه را مکانیزمی مطلوب در پاسخگو کردن مدیران و کاهش نارضایتی عمومی برشمرد.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری همدان پروژه نفوذ را مهم ارزیابی کرد و همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط را با مشارکت مردم برای مقابله با تهدیدات دشمن خواستار شد.