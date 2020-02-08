موج جدید بارشی در راه کردستان/دمای هوا ۱۵ درجه سردتر می شود

خبرگزاری مهر – گروه استانها: طی هفته گذشته شرایط جوی در استان کردستان تا حدودی پایدار بود و بارش برف و باران به صورت پراکنده تنها در یکی دو منطقه از استان گزارش شد.

با ورود یک سامانه بارشی به آسمان استان کردستان پیش بینی می شود که آسمان استان از بعد از ظهر جمعه تا روز سه شنبه تحت تاثیر فعالیت های یک موج بارشی قرار گرفته و بارش های مناسبی را به دنبال داشته باشد.

طی هفته گذشته به غیر از کولاک در چندین گردنه مرتفع استان کردستان، وضعیت و شرایط قابل توجه دیگری در این استان گزارش نشده است ولی پیش بینی می شود که این هفته بارش های خوبی را در سطح استان شاهد خواهیم بود.

از شامگاه جمعه وزش باد شدید در سنندج و البته شماری دیگر از شهرهای استان کردستان آغاز شده است و هم اکنون این وزش باد شدید همچنان ادامه دارد که به همین دلیل دمای هوای استان نیز تا حدودی سردتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین نقشه ها و مدل های پیش یابی هواشناسی، با ورود سامانه بارشی به استان کردستان از شامگاه جمعه تا روز سه شنبه آسمان استان تحت تاثیر ناپایداری جوی قرار می گیرد.

رحیم صدیقی ادامه داد: به تناوب از صبح امروز شاهد ابری شدن آسمان، مه، وزش باد شدید، در بعضی از ساعات بارش باران و برف و در ارتفاعات و گردنه ها کاهش دید و کولاک برف خواهیم بود.

وی گفت: انتظار می رود که صبح امروز برای نیمه غربی این شرایط و ناپایداری جوی آغاز شده و به تدریج کل فضای استان کردستان را نیز در برگیرد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان اظهار داشت: بارش ها در ابتدا به شکل باران آغاز می شود و با سرد شدن هوا از بعد از ظهر روز شنبه بارش ها به شکل برف خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت بارش ها در شهرهای مختلف استان کردستان، افزود: پیش بینی می شود که شدت بارش ها برای نیمه غربی استان کردستان همچون شهرستان های بانه، مریوان و سقز و همچنین مناطق سرشیو مریوان، اوارمان سروآباد و سارال دیواندره روز شنبه بارش برف را شاهد خواهد بود.

صدیقی با اشاره به توقف یک روزه در میزان شدت بارش ها در استان کردستان، عنوان کرد: پیش بینی می شود که از بعد از ظهر یکشنبه تا صبح دوشنبه از میزان شدت بارش ها کاسته شود.

وی به وضعیت دمای هوا در استان کردستان طی هفته جاری اشاره کرد و افزود: در مدت زمان فعالیت این سامانه بارشی و پس از خروج آن شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه ای دمای هوا در سطح استان کردستان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان اظهار داشت: پیش بینی می شود که طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری موج هوای سرد در استان حاکم شده و شاهد یخبندان شبانه و صبحگاهی در کل استان کردستان باشیم.

در حال حاضر وزش باد شدید در سنندج و البته دیگر شهرهای استان کردستان همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش های رسیده در مناطق مرتفع استان نیز کولاک برف باعث کندی تردد وسائل نقلیه شده است.

پیش بینی های صورت گرفته از سوی اداره کل هواشناسی استان کردستان نشان می دهد که روز سه شنبه هفته جاری دمای هوای شهر سنندج در سردترین روز سال جاری به منهای ۱۵ درجه زیر صفر خواهد رسید.

همچنین درر سردترین ساعات هفته جاری دمای هوای زرینه از توابع شهرستان دیواندره به منهای ۱۹ درجه زیر صفر خواهد رسید و در صورت وقوع این پدیده، زرینه یکی از سردترین روزهای چند سال اخیر خود را سپری خواهد کرد.

همچنین بر اساس گزارش رسیده به خبرگزاری مهر، هم اکنون بارش برف در ارتفاعات استان کردستان آغاز شده است و به همین دلیل پلیس راه به رانندگان وسائل نقلیه توصیه کرد که از سفرهای غیرضرور در جاده های استان به شدت پرهیز کنند.

هفته گذشته و به دنبال بارش مناسب برف جاده بیش از ۷۰۰ روستای استان کردستان مسدود شد که به دلیل کولاک شدید، شماری از این جاده ها با تلاش نیروهای راهداری بعد از گذشته سه شبانه روز بازگشایی شد.