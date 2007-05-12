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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

دومین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال نوجوانان جهان- بحرین

ایران با آرژانتین، کرواسی و الجزایر همگروه شد

ایران با آرژانتین، کرواسی و الجزایر همگروه شد

تیم ملی ایران در دومین دوره رقابتهای قهرمانی هندبال نوجوانان جهان با کشورهای آرژانتین، کرواسی و الجزایر همگروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی این دیدارها اواخر هفته گذشته برگزار شد که طی آن 16 تیم شرکت کننده در قالب 4 گروه مردادماه سال جاری در کشور بحرین به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ایران دراین مسابقات با تیمهای آرژانتین ، کرواسی و الجزایر همگروه شده است. تیم ملی نوجوانان کشورمان که برای دومین بار قصد حضور در این رقابتها را دارد در مرحله اول این بازیها با تیم آرژانتین همگروه بود و با شکست مقابل این تیم قدر اروپایی موفق به صعود از گروه خود نشد.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران به منظور حضور پرقدرت در رقابتهای جهانی سال 2007 فردا شب برای برپایی یک اردوی تدارکاتی با 23 ورزشکار تهران را به مقصد ترکیه ترک خواهد کرد.

کد مطلب 484712

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