برنامه ویژه کادر فنی پرسپولیس برای حریفان آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس پس از کسب تساوی دو - دو مقابل استقلال تهران در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر به مصاف حریفان آسیایی خود در لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ می رود.

کاروان پرسپولیس که امشب راهی دوحه قطر می شود برنامه ویژه تمرینی را برای بازی روز سه شنبه با الدحیل قطر دارد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس، آنالیز چند بازی گذشته الدحیل در لیگ ستارگان قطر را از امروز آغاز می کند.

کادرفنی این تیم تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب اصلی سرخ ها نسبت به بازی های چند هفته گذشته این تیم در لیگ برتر فوتبال ایران دارد.

سرمربی سرخپوشان پایتخت، دو جلسه تئوری فنی نیز برای بازیکنان خود قبل از دیدار با الدحیل در نظر گرفته است تا شاگردان گل محمدی با شناخت کامل به مصاف اولین حریف آسیایی خود در فصل جاری برود.

همچنین این تیم قرار است بلافاصله راهی دبی امارات شود تا خود را برای دیدار با الشارجه امارات آماده کند.

گل محمدی برای اینکه تاکتیک های مد نظر خود را در طول این دو هفته به مجموعه بازیکنان تزریق کند تمام بازیکنان خود را به اردو می برد تا با تمام قوا برای بازی در آسیا آماده شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۴۵ سه شنبه هفته جاری در نخستین هفته از رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا میهمان الدحیل قطر است.