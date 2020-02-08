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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۵۰

ثبت اولین قربانی آمریکایی کرونا/ افزایش آمار تلفات به ۷۲۲ نفر

ثبت اولین قربانی آمریکایی کرونا/ افزایش آمار تلفات به ۷۲۲ نفر

یک شهروند آمریکایی حاضر در شهر ووهان چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دنیا رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، این فرد اولین قربانی آمریکایی این ویروس محسوب می‌شود.

از سوی دیگر کمیسیون بهداشت جمهوری خلق چین صبح امروز شنبه در تارنمای رسمی خود اعلام کرد که در روز گذشته ۳ هزار و ۳۹۹ مورد جدید از ابتلاء به ویروس کرونا در این کشور گزارش شد که تعداد کل افراد مبتلا به این بیماری جدید را به ۳۴ و ۵۴۶ تن می‌رساند.

بر اساس گزارش جدید این نهاد، روز گذشته ویروس کرونا ۸۶ قربانی دیگر گرفت که ۸۱ مورد آن در استان هوبی بود. بر این اساس، تا بامداد روز شنبه شمار افرادی که بر اثر این بیماری جان باخته‌اند، به ۷۲۲ نفر رسید.

همچنین، در روز گذشته ۵۱۰ بیمار درمان شده و از بیمارستان مرخص شدند و با احتساب قربانیان و مجموع افراد درمان شده، هنوز ۳۱ هزار و ۷۷۴ مورد تأیید شده ابتلاء وجود دارد که ۶ هزار و ۱۰۱ نفر از آنان در وضعیت وخیم هستند.

کد مطلب 4847192

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