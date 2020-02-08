سرهنگ محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور اظهار داشت: طی ماه جاری درصدد اعزام ۶۵۰۰ دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی غرب هستیم.

وی افزود: همچنین از پنجم تا پانزدهم اسفند یک هزار و ۶۰۰ دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: همچنین از ابتدای سال تحصیلی ۶۵۰۰ دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی غرب و یک هزار و ۷۰۰ نفر به جنوب اعزام شدند.

این مسئول ادامه داد: اردوهای راهیان نور غرب کشور ۲ روزه و جنوب سه روزه برگزار می‌شود.

وی درباره برنامه‌های دهه فجر از به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مدارس خبر داد و عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا، بازدید از خانواده شهدای دانش آموزی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، نشست‌های بصیرتی و سیاسی از جمله برنامه‌های تدارک دیده دهه فجر بوده است.

سرهنگ اکبری بیان داشت: در روز ۲۲ بهمن نیز دانش آموزان دختر به اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری در محل برگزاری راهپیمایی خواهند پرداخت.