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۱۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۳

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه عنوان کرد:

اعزام ۶۵۰۰ دانش‌آموز کرمانشاهی به مناطق عملیاتی غرب

اعزام ۶۵۰۰ دانش‌آموز کرمانشاهی به مناطق عملیاتی غرب

کرمانشاه_ مسئول بسیج دانش آموزی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از اعزام ۶۵۰۰ دانش‌آموز پسر کرمانشاهی به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد.

سرهنگ محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور اظهار داشت: طی ماه جاری درصدد اعزام ۶۵۰۰ دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی غرب هستیم.

وی افزود: همچنین از پنجم تا پانزدهم اسفند یک هزار و ۶۰۰ دانش آموز پسر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: همچنین از ابتدای سال تحصیلی ۶۵۰۰ دانش آموز دختر به مناطق عملیاتی غرب و یک هزار و ۷۰۰ نفر به جنوب اعزام شدند.

این مسئول ادامه داد: اردوهای راهیان نور غرب کشور ۲ روزه و جنوب سه روزه برگزار می‌شود.

وی درباره برنامه‌های دهه فجر از به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مدارس خبر داد و عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا، بازدید از خانواده شهدای دانش آموزی، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، نشست‌های بصیرتی و سیاسی از جمله برنامه‌های تدارک دیده دهه فجر بوده است.

سرهنگ اکبری بیان داشت: در روز ۲۲ بهمن نیز دانش آموزان دختر به اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری در محل برگزاری راهپیمایی خواهند پرداخت.

کد مطلب 4847223

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