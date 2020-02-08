سیاوش محمدی در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته وزش باد به ویژه در مناطق مرکزی به صورت تند تا شدید تداوم داشته و در شهرستان مشگین شهر سرعت وزش باد به ۱۳۳ کیلومتر بر ساعت نیز رسیده است.

وی افزود: طبق آخرین گزارش اعلامی در روز گذشته حداکثر سرعت باد در استان در شهرستان گرمی به ۱۰۸ کیلومتر و شهرستان اردبیل به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه از صبح شنبه سامانه بارشی و سرد جدیدی به استان وارد شده است، افزود: این سامانه تا پیش از ظهر سه شنبه در استان پابرجا خواهد بود.

محمدی ادامه داد: بارش برف و باران، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دما و حاکمیت هوای سرد زمستانی به ویژه در روزهای دوشنبه و سه شنبه از پدیده‌های غالب این سامانه خواهد بود.

به گفته وی سامانه مذکور تمام مناطق استان را تحت تأثیر قرار داده و یخبندان، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی، اختلال در تردد و کولاک برف همچنین احتمال اختلال در عملیات پرواز از جمله مخاطرات این سامانه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: اجتناب از صعود به قله‌های مرتفع، توقف عملیات بتن ریزی، مدیریت توزیع حامل‌های انرژی، نمک پاشی و محلول پاشی معابر شهری و محورهای مواصلاتی و تنظیم دمای انبارها، گلخانه‌ها و مراکز دامداری و مرغداری‌ها در این مدت توصیه می‌شود.