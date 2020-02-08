همایش بیانیه گام دوم انقلاب، طلیعه تمدن نوین اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، همایش «بیانیه گام دوم انقلاب، طلیعه تمدن نوین اسلامی» یکشنبه ۲۰ بهمن، با حضور اندیشمندان و مدیران ارشد نظام برپا می‌شود.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دکتر علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، دکتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با موضوع تبیین بیانیه گام دوم سخنرانی می کنند.

این همایش یکشنبه ۲۰ بهمن از ساعت ۸ تا ۱۱ در سالن همایش‌های پیامبر اعظم پژوهشکده غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

دکتر شهرام علمداری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر علمی همایش گام دوم انقلاب، طلیعه تمدن نوین اسلامی گفت: موضوعات مهمی اعم از بررسی مبانی قرآنی گام دوم انقلاب، ابعاد سیاست خارجی، بازدارندگی، امنیتی و دفاعی همچنین کلیات بیانیه گام دوم تشریح و تبیین خواهد شد.

وی افزود: به منظور تبیین بیانیه گام دوم در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی در دانشگاه‌ها انجام شده است که قصد داریم به‌ صورت همگانی این اقدامات را معرفی کرده تا ضمن ایجاد آگاهی همگانی، مطالبات مردم از مجلس و دولت بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انگیزه بنیادی برگزاری این برنامه را تبیین هرچه بیشتر بیانیه گام دوم و آگاه‌سازی همگانی اقدامات کاملاً تخصصی دانشگاه در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برشمرد.

وی افزود: ۲۰ راهبرد از این بیانیه استخراج شده است که ۱۲ کارگروه اصلی و ۲ کارگروه فرعی به‌صورت عمیق، تخصصی و علمی در بحث بیانیه گام دوم انقلاب در قالب اجرای کارگاه‌های آموزشی و کارگروه‌های جدید علمی این محتواها را استخراج می‌کنند که در سال ۹۹ محتوای تولید شده در قالب برنامه‌های تلویزیونی، کتاب و دیگر محصولات رسانه‌ای قابل ارائه به مردم و مسئولین خواهد بود و امیدواریم این تولیدات بتواند اثر بخشی مطلوبی در جامعه به همراه داشته باشد.