دوره آموزشی تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی در قزوین برگزار شد

عباس آقاعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزشی تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی با حضور اعضا شرکت‌های تعاونی زنان روستایی در سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار شد.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین عنوان کرد: این دوره آموزشی به منظور افزایش دانش تشکل‌ها در راستای آشنایی با مضرات مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و سموم، تولید محصول سالم عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده‌ها، مبارزه طبیعی با آفات و تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی برگزار شد.

این مسئول تصریح کرد: شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی ضروری است.

وی در خصوص اهمیت فرآوری محصولات کشاورزی اظهار کرد: این صنعت علاوه بر تولید غذای سالم و بهداشتی و کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، اشتغالزایی و توسعه روستاها دارد.

آقاعلیخانی خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت‌های تعاونی زنان دارای محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک هستند باید از طریق جهاد کشاورزی و ارگان‌های ذیربط نسبت به اخذ گواهی GAP اقدام تا پس از بازرسی از محصولات و آزمایش آن گواهی مربوطه صادر شود.

تدریس دوره آموزشی تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی را دکتر فرهنگی از مرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین برعهده داشت.