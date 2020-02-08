به گزارش خبرنگار مهر، مدیران چهار نماینده ایران به همراه مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال چندی پیش برای برگرداندن رای کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا راهی مالزی شده بودند.

AFC پیش از این اعلام کرده بود که تیم‌های ایرانی به خاطر شرایط امنیتی نمی‌توانند در کشور خودشان میزبان حریفان آسیایی خود باشند و باید در زمین بی طرف به میدان بروند.

بعد از اعتراض ایران، AFC پیشنهاد جدیدی را مطرح و عنوان کرد تیم‌های ایرانی ابتدا بازی‌های خارج از خانه خود را برگزار کنند و سپس بعد از بررسی شرایط امنیتی ایران و در صورت فراهم بودن شرایط، سه بازی برگشت را در خانه خود میزبان باشند.

این موضوع هم مورد اعتراض ایران قرار گرفت. بعد از برگزاری جلسه ایرانی‌ها با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا وزارت ورزش و باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس با افتخار و با سر و صدای زیادی از یک «پیروزی بزرگ» صحبت کردند مبنی بر اینکه AFC این شرط امنیتی را هم برداشته است و بازی‌های برگشت قطعاً در ایران برگزار می‌شود.

البته AFC دوبار بعد از این جلسه در بیانیه‌هایی این شرط امنیتی را ذکر کرد که با اعتراض مجدد ایرانی‌ها و بعد از چند ساعت این شرط را حذف کرد!

با این حال در دفترچه راهنمای مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا که اطلاعات کامل تیم‌ها را به روزرسانی و منتشر کرده است، هنوز میزبانی تیم‌های ایرانی در خاک خود قطعی نیست؛ درست بر خلاف آنچه که وزارت ورزش و باشگاه‌های ایرانی بارها بر آن تاکید کرده بودند.

در زیر تصویر تقویم نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و نامشخص بودن وضعیت میزبانی آنها برای بازی برگشت آمده است:



جدول بازی‌های گروهی استقلال



جدول بازی‌های گروهی پرسپولیس



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جدول بازی‌های گروهی سپاهان