۱۰ تشکل قرآنی در شهرستان اردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله بصیرت صبح شنبه در جلسه برنامه ریزی هفته قرآن و عترت استان که از ۱۹ تا ۲۵ بهمن برگزار می‌شود، اظهار داشت: به همین منظور جشنواره متمرکزی در حوزه‌های مختلف فرهنگی قرآنی در استان اصفهان انجام می‌شود.

وی افزود: شهرستان اردستان هم در بخش کارهای فرهنگی تعداد پنج نفر شاعر که در موضوعات قرآنی فعالیت دارند را به این جشنواره معرفی کرده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان گفت: در همین راستا برنامه‌هایی که در شهرستان اردستان انجام خواهد شد دو مورد محفل انس با قرآن، نشست کتابخوان. اختصاص غرفه قرآن و عترت در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخشداری اردستان خواهد بود.

وی ابراز داشت: چند سالی است معاونتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه قرآن و عترت ایجاد شده و برای آن بودجه جداگانه ای هم در نظر گرفته شده است.

بصیرت بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۱۰ تشکل قرآنی در شهرستان اردستان در قالب مؤسسه قرآنی و دارالقرآن فعالیت دارند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان تاکید کرد: در شهرستان اردستان چهار مؤسسه قرآنی و سه دارالقرآن دارای مجوز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر در زمینه حفظ قرآن در شهرستان اردستان فعالیت دارند که در آزمون سراسر ی شش نفر شرکت کرده‌اند.

بصیرت همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ نفر در حال حاضر در فعالیت‌های آموزش قرآن در شهرستان اردستان شرکت دارند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان افزود: طرح تلاوت نور در بیش از ۵۰ مسجد شهرستان اردستان به شکل روزانه انجام می‌شود.