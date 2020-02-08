فیلم «پدران» در همدان نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد فیلم «پدران» به کارگردانی سالم صلواتی صبح شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و عوامل این فیلم در سینما قدس همدان برگزار شد.

کارگردان این فیلم اظهار داشت: پیش‌تولید این اثر ۵ سال به طول انجامید و همدان به دلیل خوش‌آوایی لهجه، به عنوان محل اصلی تصویربرداری انتخاب شد چراکه این شهر جدا از نگاه توریستی، فضای بسیار مناسبی دارد و می‌توانست لوکیشن خوبی برای داستان فیلم باشد.

صلواتی با بیان اینکه همدان از بازیگران خوبی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که تعدادی زیادی از هنرمندان این فیلم از همدان انتخاب شود.

وی ضمن ابراز رضایتمندی از ساخت این فیلم در همدان، یادآور شد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که آوا و لهجه هنرپیشه‌های این فیلم به درستی بیان شود.

کارگردان این فیلم با بیان اینکه سازوکار ساخت فیلم بلند در تهران متمرکز شده است، گفت: برای کارگردانان شهرستانی، تولید فیلم بلند بسیار سخت است و اعتماد تهیه‌کنندگان به سختی جلب می‌شود؛ اما فیلم «پدران» پس از چند سال تلاش ساخته شد.

صلواتی همچنین خاطرنشان کرد: جذب سرمایه بزرگترین معضل آثار سینمایی است که امیدواریم شرایطی در استان‌ها فراهم شود که بتوان سرمایه‌گذاری لازم را برای تولید فیلم‌هایی در راستای معرفی آنها انجام داد.

وی با بیان اینکه همدان منابع و هنرمندان خوبی دارد، گفت: با توجه به نزدیکی همدان به تهران، فضای گردشگری مناسب و تنوع لهجه‌ها، این استان ظرفیت بالایی برای تولید فیلم‌های بلند دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.