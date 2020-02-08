قاضی دادگاه نورنبرگ ترور سردار سلیمانی را غیرقانونی دانست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تبیین دعوی حقوقی خانواده مدافعان حرم علیه آمریکا صبح امروز (شنبه) با حضور وکلای برخی خانواده‌های مدافع حرم برگزار شد.

سیدمحمدرضا موسوی فرد مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت در این نشست اظهار داشت: ما به عنوان یک مؤسسه حقوقی که فعالیت پژوهشی داریم، با مراجعه برخی خانواده‌های شهدای مدافع حرم مواجه شدیم که می‌خواستند از برخی مقامات آمریکایی به دلیل نقش ایالات متحده در شکل گیری داعش شکایت کنند.

وی ادامه‌داد: ما وارد فاز مطالعاتی در این حوزه شدیم و ابعاد متعددی از نقش آمریکا در ایجاد گروه‌های تروریستی تکفیری تحت لوای جنگ‌های نیابتی را دریافتیم.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در موضوع انتقام سخت، گفت: هر ایرانی موظف است بر حسب وظیفه خود به تحقق دفاع سخت مبادرت کند و اقدامی که ما از لحاظ حقوقی پیگیری می‌کنیم نیز وظیفه ما به عنوان فعالان حقوقی بوده و لبیکی به فرمایش رهبری است.

موسوی فرد افزود: بر اساس قوانین داخلی کشور از سال ۹۰ ما مبانی حقوقی برای پیگیری اتباع آمریکا که علیه منافع کشورمان اقدام انجام داده‌اند را در دادگاه‌های داخلی داریم. وی تصریح کرد: ۴۸ خانواده خانواده مدافع حرم در این طرح دعوی هستند و این دادخواست بعد از ترور شهید سردار سلیمانی بسیار مطرح شد.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت اضافه کرد: بر اساس قوانینی که در عرصه بین الملل است، ما نمی‌توانستیم علیه دولت آمریکا طرح دعوی کنیم و از این رو تصمیم گرفتیم که از مقام‌های آمریکایی و در رأس آن دونالد ترامپ شکایت کنیم.

موسوی فرد عنوان کرد: بعد از ترور شهید سلیمانی مقاله‌ای در آمریکا چاپ شد که رئیس جمهور این کشور حق نداشته دست به این ترور بزند و کار ترامپ غیر قانونی بود. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مقام رسمی یک کشور که مهمان کشوری دیگر است، کسی حق دست درازی به آن را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قاضی دادگاه نورنبرگ نیز ترور سردار سلیمانی را غیرقانونی دانسته و تصمیم ترامپ را تقبیح کرده بود که نشان می‌دهد همه جهان مخالف این کار آمریکایی‌ها هستند.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت افزود: ما در دادخواست خود به دیپلماسی توئیتری ترامپ و قبول مسئولیت ترور سردار سلیمانی اشاره کردیم. همچنین در دعوی خود به موضوع جنگ نیابتی که از دوران ریگان مطرح شد، اشاره کردیم. مدارک و مستندات ما منابع ارجاعی از رسانه‌های غربی است که خودشان به آن اذعان کرده‌اند. همچنین به توییت های نمایندگان کنگره آمریکا اشاره شده که در آنها به حمایت دولت آمریکا از تروریست‌ها اشاره شده‌است.

وی گفت: آمریکایی‌ها در سوریه با یک بازی نام گروه تروریستی جبهه النصره را تغییر داد و از گروه جدید حمایت کرد که ناقض حقوق بین الملل است.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت با اشاره به غارت آثار باستانی سوریه و پالمیرا اظهار داشت: بر اساس قوانین یونسکو تعدی به آثار فرهنگی و باستانی جرم است ولی آثار باستانی غارت شده سوریه از سوی داعش، در سایت‌های آمریکا به فروش رفت.

موسوی فرد ادامه داد: آمریکا اعلام کرده است که در ترور سردار سلیمانی به توافق امنیتی خود با عراق استناد می‌کند که این درست نیست. اولاً هیچ عملیات نظامی در حال انجام نبود و همچنین واشنگتن فرمانده حشد الشعبی به عنوان یک مقام رسمی عراقی را ترور کرده است که این موضوعات ناقض توافق امنیتی آمریکا با بغداد است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تروریست آمریکا بعد از ترور شهید سلیمانی پرچم آمریکا را در توییت خود منتشر کرد و همین موضوع سبب شد، تا خانواده‌های مدافع حرم بر خواسته خود بیشتر پافشاری کرده و خواستار محاکمه ترامپ در دادگاه هستند.

مدیرعامل مؤسسه حقوقی نوین عدالت بیان کرد: طرح دعوی ما بر اساس طرح مسئولیت مدنی است و تلاش ما برای به محاکمه کشاندن مسئولین آمریکایی در دادگاه صالحه است و انتظار داریم که رئیس قوه قضائیه روند این پرونده را تسریع بخشیده و دادرسی عادلانه ای را در دادگاه ویژه انجام دهند.

موسوی فرد گفت: سربازان ما بر اساس دعوت دولت مرکزی و مستقر کشورهای عراق و سوریه به این کشورها بر اساس منشور سازمان ملل رفته بودند و به فرماندهی آنها کمک مستشاری می‌کردند. خود رئیس جمهور روسیه نیز در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای نظامی کشورش در سوریه نیز به همین موضوع اشاره کرد.

وی ادامه داد: ما امیدواریم بتوانیم که اقدام حقوقی خود را در قالب انتقام سخت انجام دهیم و ادای دینی به خانواده شهدا کنیم.