۸۱ درصد جامعه روستایی استان قزوین باسوادند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس نهضت سوادآموزی پیش از ظهر شنبه مراسمی با حضور خیرالله رحمانی مدیرکل آموزش و پرورش استان، کبری جعفر بگلو رئیس نهضت سواد آموزی استان، رؤسا و کارشناسان مدیران مراکز یادگیری در آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

خیرالله رحمانی در این مراسم اظهار کرد: دهه مبارک فجر و یاد همه شهدا را گرامی می‌داریم و عزت و سربلندی خود را مدیون شهدا و خانواده آنها می‌دانیم و باور داریم اگر ایثار آنها نبود سرنوشت دیگری داشتیم.

وی تصریح کرد: با مرور وضعیت فرهنگی کشور در دوران گذشته می‌توان اذعان کرد که هویت دینی و فرهنگی ما در آن زمان فراموش شده بود و جرأت نداشتیم به یک سرباز آمریکایی حرفی بزنیم اما امروز استکبار از اقتدار ایران در هراس است.

رحمانی بیان کرد: از نقش سردار شهید سلیمانی که در نابودی داعش ایثارگرانه جان خود را فدا کرد تا جهان از جرثومه‌های فساد پاک شود غافل نخواهیم شد و مهمترین وظیفه ما صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب است که باید به آن عمل کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین افزود: مربیان و معلمان نهضت بهترین گروه از فرهنگیان ما هستند و رسیدن به مرز سوادآموزی ۹۷ درصدی حاصل تلاش شما فرهنگیان است.

وی گفت: معلمان نهضت مظلوم واقع شده اند و تجلیل از آنها رسالتی است که امروز به آن عمل خواهیم کرد.

رحمانی یادآور شد: آموزش و پرورش درمانگاه دردهای جامعه است و اگر دنبال سربلندی جامعه و کشور هستیم باید به این نهاد اهمیت دهیم.

وی بیان کرد: سوادآموزی و تعلیم و تربیت از محورهای مهمی بود که امام ان را از ابتدای انقلاب مطرح کردند و امروز دستاوردهای آن را می‌بینیم.

رحمانی اظهار داشت: یکی از عواملی که موجب انقلاب شد فاصله طبقاتی بود که در تحصیل دانش آموزان هم دیده می‌شد اما امروز در مسیر ریشه کن کردن بیسوادی در کشور هستیم.

وی افزود: اگر در جامعه با آسیب‌های اجتماعی و بداخلاقی مواجهیم باید فرهنگ سازی را در مدارس جدی بگیریم و تلاش کنیم مدارس را به عنوان میزان الحراره جامعه بدانیم و باور کنیم آینده کشور در گرو توجه امروز ما به مدارس و دانش آموزان است.

رحمانی تصریح کرد: با همت بلند مربیان و معلمان توانسته ایم در سال‌های گذشته دستاوردهای خوبی داشته باشیم به طوری که قبل از انقلاب و در سال ۵۵ در استان ۴۱ درصد باسواد داشتیم که الان ۹۷ درصد باسواد داریم و در ردیف شش استان برتر کشور قرار گرفته ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: باهمت آموزش دهنده‌ها به جایگاه خوبی رسیده ایم که این عملکرد قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: امروز همه باید قدردان معلمان و آموزشیاران باشیم زیرا آمارها نشان می‌دهد نرخ باسوادی در مردان از ۵۴ درصد باسوادی تا پایان سال ۹۷ به مرز ۹۴ درصد و در زنان از ۲۸ درصد باسوادی به ۸۷ درصد رسیده است.

رحمانی گفت: در جامعه روستایی نرخ باسوادی به ۸۱ درصد و در بخش شهری به ۹۲ درصد رسیدیم و هیچ کودک لازم التعلیمی از تحصیل باز نمانده است.

وی یادآور شد: در استان ۲۰۰ مدرسه داریم که زیر ۲۰ نفر دانش آموز دارد و بیست کلاس با یک دانش آموز اداره می‌شود و پوشش تحصیلی در ابتدایی ۱۰۰ درصد در متوسطه اول ۹۷ درصد و متوسط دوم به ۸۶.۵ درصد رسیده که جای تقدیر دارد و از ۱۶ هزار معلم استان که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مؤثری داشته اند تشکر می‌کنیم.

رحمانی خواستار حضور باشکوه فرهنگیان در انتخابات دوم اسفند ماه و راهپیمایی ۲۲ بهمن شد.

در این مراسم از خانواده‌های شهید داود شالی، سید عباس خجسته و شهید کیهانی از شهدای نهضت سوادآموزی تجلیل شد.