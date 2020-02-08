یدالله طاهرنژاد، نایب رئیس شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه حضور این حزب در انتخابات ۲ اسفند گفت: کارگزاران بنا ندارد که در قالب ائتلاف وارد فعالیت‌های انتخاباتی شود، اما در حال بررسی تایید صلاحیت شده‌های حوزه انتخابی تهران هستیم تا شاید بتوانیم از لیست بلند بالای کاندیداها افرادی را پیدا کنیم که با منویات و مرام و مشرب حزب همخوانی داشته باشد، در آن صورت لیست مستقل خواهیم داشت.

وی افزود: برای لیست‌های ائتلافی از سوی برخی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران صحبت‌هایی شده اما حزب کارگزاران بنای مشارکت در لیست‌های ائتلافی را ندارد.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سوال که آیا حضور مستقل کارگزاران در کنار ائتلاف برخی احزاب اصلاح‌طلب باعث چنددستگی در جبهه اصلاحات نمی‌شود، گفت: وقتی در قالب شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان لیست واحد ارائه نشود، دیگر انتظار نمی‌رود که بتوان با یک لیست قوی و یکدست وارد میدان انتخابات شد، از لیست ناقص هم ما به مقدار یک لیست ناقص انتظار داریم.

وی همچنین گفت: در جامعه سلایق مختلفی هست و آن بخش از جامعه که کارگزاران را نماینده خود می‌دانند به لیست این حزب رای خواهند داد.