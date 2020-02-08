به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی پیش از ظهر شنبه در نشست با مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان بوشهر اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه موجود با سازمان فنی و حرفه‌ای، امکان ارائه آموزش‌های مهارتی به مددجویان این نهاد متناسب با نیاز بازار کار فراهم شده است.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه، مددجویان این نهاد مهارت افزایی لازم جهت ورود به بازار کار را به دست خواهند گرفت.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: انجام نیازسنجی آموزشی، شناسایی شغل و مورد نیاز مددجویان این نهاد را به منظور تدوین و بازنگری استاندار شغل، شایستگی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی مربوطه با توجه به نیاز بازار کار را دنبال می‌کنیم.

لطفی ادامه داد: البته رهگیری اشتغال و پیامدسنجی آموزش‌های ارائه شده نیز در دستور کار داریم ضمن اینکه حمایت تسهیلاتی و تجهیزاتی نیز از مددجویان آموزش دیده در راستای ایجاد اشتغال طبق مقررات و ضوابط کمیته امداد انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد آموزش‌های مختلف مهارتی را در بخش‌های مختلف فراگرفته و تسهیلات ارزان قیمتی نیز برای ایجاد شغل در اختیار آنها قرار داده‌ایم.