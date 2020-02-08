به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، هشت پروژه بهداشتی درمانی همزمان با ایام الله دهه فجر در قم به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل افتتاح فاز نخست کلینیک ویژه بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی، بخش گردشگری سلامت بیمارستان فرقانی و بیمارستان شهید بهشتی، افتتاح خانه بهداشت روستاهای ونارچ، جنداب و سنجگان، راه اندازی دستگاه ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی و راه اندازی دستگاه اکو قلب نوزاد و جنین بیمارستان ایزدی می‌شود.

این پروژه‌ها با هزینه‌ای بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال به صورت کامل به بهره برداری رسیده و به مردم خدمات رسانی می‌کنند که با راه اندازی آنها برای ۱۳۰ نفر نیز اشتغالزایی ایجاد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در آئین افتتاح این پروژه‌ها گفت: راه اندازی کلینیک ویژه از جمله پروژه‌هایی است که فاز نخست آن در ۵ هزار و ۲۶۰ متر راه اندازی شده و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز اعتبار برای آن هزینه شد.

محمدرضا قدیر ضمن قدردانی از تلاش‌های خیرین در کمک به احداث این مرکز گفت: امیدواریم با تلاش‌های خیرین شاهد افتتاح بخش‌های دیگر کلینیک بیمارستان نیز باشیم تا بتواند به عنوان یک محل مناسب در اختیار همشهریان قرار گرفت.

وی گفت: یکی از تأکیدهای صورت گرفته موضوع راه اندازی بخش IPD (گردشگری سلامت) در قم بود که در دو بیمارستان فرقانی و شهید بهشتی این بخش راه اندازی و با ۱۷ تخت خدمات رسانی می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: پروژه‌های بهداشت و درمان تنها در شهر قم نبود و سه پروژه نیز تحت عنوان پروژه‌های خانه بهداشت در روستاهای جنداب، ونارچ و سنجگان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی گفت: همچنین افتتاح دستگاه ماموگرافی بیمارستان شهید بهشتی و دستگاه اکوی قلب جنین و نوزاد بیمارستان ایزدی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که همزمان با ایام الله دهه فجر به بهره برداری رسید.

قدیر تأکید کرد: سیاست ما بر این است که فقط پروژه‌هایی را به بهره برداری برسانیم که به صورت کامل افتتاح شده باشند که با اقدامات جهادی شاهد راه اندازی این مراکز بودیم.

وی با اشاره به اهمیت کمک خیرین به حوزه بهداشت و درمان گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه دشمنان، دولت نمی‌تواند به تنهایی در حوزه بهداشت و درمان اقدام کند و با کمک خیرین می‌توانیم در راستای خدمات رسانی به مردم گام برداریم.

رئیس بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی نیز در این جلسه گفت: راه اندازی این کلینیک با اقدامات شبانه روزی همکاران انجام شد که با پشتیبانی خیرین محترم همراه بود که شاهد راه اندازی و خدمات رسانی به مردم هستیم.

حامد شفیعی گفت: این بیمارستان پتانسیل‌های بسیاری دارد و با توجه به قرار گرفتن در موقعیت خاص شهری قم، در تلاش هستیم روز به روز این ظرفیت را افزایش دهیم.