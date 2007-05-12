برگزاری کلاس همزمان با اوقات شرعی ممنوع شد / دانشگاهها شرایط اقامه نماز در اول وقت شرعی را فراهم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه ای از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خواست در برنامهریزی کلاسهای درس و گروههای آموزشی ذیربط اوقات شرعی را در نظر گرفته و ترتیبی اتخاذ کنند که دانشجویان و اعضای هیئت علمی بدون دغدغه تعطیلی کلاس امکان اقامه نماز در اول وقت شرعی را داشته باشند.
این بخشنامه در جهت اجرای مصوبه جلسه 128 شورای اسلامی دانشگاهها و مراکز آموزشی صادر شده است.
در این بخشنامه آمده است : نظر به توجه و توصیه شریعت اسلام به اقامه نماز در ابتدای وقت شرعی، مقتضی است کلیه استادان و گروههای آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزشی از برنامهریزی آموزشی و برگزاری کلاسهای درس همزمان با اوقات شرعی ظهر و مغرب اجتناب کرده و با استماع اذان کلاس را برای ادای فریضه تعطیل کنند.
