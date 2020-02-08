هوای تهران قابل قبول است

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ٢۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ در وضعیت قابل قبول بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی شاخص آلاینده منواکسیدکربن پاک (۳۵)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۵)، ازن پاک (۲۴)، دی اکسید نیتروژن قابل قبول (۷۲)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون پاک (۵۹)، و ذرات معلق با قطر کمتر از ۵. ۲ میکرون قابل قبول (۷۳) بوده است.

شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ به معنای هوای پاک (سبز)، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها (قرمز)، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش)، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک (قهوه‌ای) تعریف شده است.

مقایسه وضعیت کیفی هوای تهران از ابتدای سال تا ۱۹ بهمن

سال ۹۸: ۲۶ روز پاک، ۲۲۰ روز قابل قبول، ۷۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۵ روز ناسالم برای همه افراد.

سال ۹۷: ۲۲ روز پاک، ۲۴۶ روز قابل قبول، ۵۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس.