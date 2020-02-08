۱۷۴ میلیارد ریال پروژه راه و شهرسازی خراسان جنوبی افتتاح می شود

مهدی جعفری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه‌های قابل افتتاح حوزه راه در دهه مبارک فجر بیان کرد: ۴۲ کیلومتر راه روستایی در سطح استان در قالب هفت پروژه در روزهای باقی مانده از دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۶۲ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد، گفت: احداث و آسفالت راه روستایی هج ونج به طول ۶.۵ کیلومتر، احداث وآسفالت راه روستایی آریش به طول دو کیلومتر و احداث و آسفالت راه روستایی خِرم به طول شش کیلومتر از جمله این پروژه‌ها است.

جعفری اظهار کرد: احداث و آسفالت راه روستایی اسکندر به طول چهار کیلومتر، احداث و آسفالت راه روستایی چاه صدوقی قطعه دو به طول ۱۲ کیلومتر، بهسازی و آسفالت راه آیسک – سه قلعه به طول سه کیلومتر و احداث و آسفالت راه روستایی ابراهیم آباد- عباس آباد به طول هشت کیلومتر از دیگر این پروژه‌ها است.

وی از افتتاح چهار پروژه درحوزه بازآفرینی شهری استان خبر داد و افزود: این پروژه‌ها با اعتباری حدود ۱۲ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان کرد: احیا و نوسازی محور تاریخی گردشگری آزاده روشن شهر قاین، اصلاح شبکه توزیع آب قسمتی از محله بالا شهر قاین، بهسازی کوچه فروزانفر محله سرپل بشرویه و پروژه احداث کتابخانه محله موسی بن جعفر (ع) شهر بیرجند به بهره برداری می‌رسد.