آمار حریق و حادثه خیزی منطقه یک قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جمع دبیران شورایاری منطقه یک گفت: هنر مدیریت شهری این است که از سرمایه بزرگ شورایاری استفاده کند تا مشکلات محلی را با کمترین هزینه برطرف کند.

او افزود: منطقه یک را با ۵ مشخصه اصلی می‌شناسم که مدیریت شهری جدید بر آن تمرکز کرده است. اولین مسئله توسعه زیر ساخت‌های گردشگری است یعنی منطقه یک به قطب گردشگری تبدیل شود که باید بگوییم برای رسیدن به این هدف کارهای جدی انجام شد و راه اندازی موزه و پیگیری‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون صورت گرفت.

فراهانی اضافه کرد: شهردار منطقه یک اهتمام جدی در تجهیز لاین دوچرخه در معابر داشتند. مراسم متعددی با محوریت دوچرخه در منطقه دیده می‌شود. مسئله بعدی بحث رود دره‌ها است. با وجود ۸ رود دره بحث ایمن سازی رود دره‌ها هم از دیگر مواردی است که برای مدیریت شهری اهمیت زیادی داشته است. همچنین جذب سرمایه گذار، اتمام پروژه‌های نیمه تمام که سرطان منطقه شده بود، تمرکز روی پروژه‌های مختلف و راه اندازی کار مردم در این منطقه به خوبی انجام می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری در منطقه یک گفت: این امر برخی فرصت‌ها و تهدیدها را پیش روی منطقه یک قرار داده است. طبق آمار، این منطقه از نظر حریق و حادثه خیزی رتبه ۵ را داراست و جز مناطق پر حادثه و پر حریق است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران اضافه کرد: باید دلایل آمار حادثه خیزی و حریق را در این منطقه که مردم از تحصیلات خوبی برخوردارند مورد بررسی قرار بگیرد.

فراهانی با اشاره به بودجه پیشنهادی ۹۹ شهرداری تهران گفت: ۶۴ درصد بودجه منطقه یک صرف نگهداشت شهر، حفظ فضای موجود و اداره شهرداری می‌شود و فقط ۳۶ درصد اعتبارات برای توسعه منطقه صرف می‌شود.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: الزام قانونی وجود دارد که ۴۰ درصد اعتبارات باید در حوزه تملک دارایی و سرمایه‌ای و پروژه‌ها صرف می‌شود که باید فاصله ۴ درصدی را حل کنیم و پول بیشتری برای توسعه منطقه اختصاص دهیم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: بیشترین افزایش بودجه در این منطقه بوده است. حدود ۴۶ درصد نسبت به بودجه ۹۸ افزایش وجود داشته است.

فراهانی خاطر نشان کرد: بودجه پیشنهادی منطقه ۱ حدود ۵۰۷ میلیارد تومان است که ۱۸۲ هزار میلیارد اعتبار عمرانی و ۳۲۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای دارد که از این میان بیشترین سهم یعنی حدود ۳۰ درصد صرف هزینه اداره شهر و حقوق و دستمزد می‌شود.

او ادامه داد: این امر نشان می‌دهد ما از ابتدای دوره پنجم با مشکل نیروی زیاد در شهرداری تهران مواجه بودیم. آقای الویری که ۲۰ سال پیش شهردار بوده‌اند، شهرداری را با ۱۸ هزار نفر تحویل داده‌اند اما زمانی که شورای پنجم آغاز به کار کرد بیش از ۶۵ هزار نفر نیروی انسانی داشت.

فراهانی بیان کرد: سهم خدمات شهری در منطقه یک نیز قابل توجه است. حدود ۴۲ درصد بودجه یعنی ۲۱۳ میلیارد تومان از بودجه ۵۰۷ میلیاردی به بحث حوزه خدمات شهری و محیط زیست اختصاص داده می‌شود.

او گفت: پیش بینی شده که در بودجه عمرانی منطقه یک، زیر ساخت‌های گردشگری با اعتبار ۷ و نیم میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین تجهیز و تأمین معابر برای دوچرخه در سطح منطقه ۵۵ میلیون تومان است. ایمن سازی رود دره ۷ و نیم میلیارد تومان و ایجاد دیوار حائل صوتی در منطقه که شورایاران هم پیگیر آن بوده‌اند ۴ و نیم میلیارد و نصب چراغ هوشمند و علائم هشدار دهنده هم ۹۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: باید روی جذب سرمایه گذار تمرکز کرد و سرمایه گذار را محترم شمرد. کسی که با شهرداری شریک می‌شود و هم شهر را توسعه می‌دهد و خودش هم منتفع می‌شوند قابل احترام هستند و باید برایشان فرش قرمز پهن کنیم. خواهش من این است که به جذب سرمایه گذار کمک کنید.

فراهانی افزود: برای اولین بار حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های توسعه محلی گذاشته شده که این اقدام برای اولین بار اتفاق افتاده است تا پروژه‌های کوچک مقیاس محلی صورت بگیرد و تمرکز ما روی پروژه‌هایی باشد که شورایاری‌های محلات تاکید دارند.

به گفته عضو شورای شهر تهران اگر بخش خصوصی را فعال کنیم می‌توانیم به سرعت به موفقیت برسیم.