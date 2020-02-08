به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر شصتویکمین درسگفتار ماهانه «اندیشه و عمل» در سالروز حضور و سخنرانی امام موسی صدر در کلیسای کپوشیین بیروت و با موضوع امام موسی صدر؛ فقیه فقاهت و فطرت و با سخنرانی حجتالاسلاموالمسلمین سید فرید حاج سید جوادی برگزار میشود.
درک فقیه و عالم دینی از مبانی شریعت و نسبت آن با مسیر هدایت و رشد انسان، بر روش فهم و استنباط احکام شرعی تأثیر درخور توجهی دارد. عالمان و فقیهانی که شریعت را همان شکل خاصی از الگوها و نشانههایی میدانند که در مقطعی از زمان و در پهنة خاصی از مکان بروز یافته، طبعاً فهمی متصلب از احکام شریعت دارند. اما عالم و فقیهی که شریعت را راهنمای هدایت انسان در تمامی زمانها و مکانها میداند، فهمی منعطف و پویا از شریعت را دنبال میکند. شاید بتوان گفت فقیهان مدرسهای، شریعت را تنها در شناخت و معرفی بندگی ناب بازشناسی میکنند، اما عالمانی که در میدان جامعه حضور مییابند، به دنبال نقشه راه هدایت و یافتن مسیر صیرورت و تکامل برای آحاد انسانی برمیآیند.
امام موسی صدر از عالمان دینی است که با پشتوانه غنی از علوم حوزهای پای به مسیر هدایت اجتماعی نهاد. از جمله نعمتها و توفیقهای الهی که نصیب ایشان شده بود درک مستقیم و مطابق با ذوق سلیم بوده، که به تعبیر همبحث دانشمندشان، آیت الله العظمی شبیری زنجانی، از «فهم صاف مطابق فطرت» بهرهمند بودند. تلاقی نیازهای هدایت اجتماعی با فقاهت فطری امام صدر، الگویی درسآموز برای برپایی جامعه دینی را به میراث گذاشته است؛ که در این درسگفتار به این موضوع پرداخته خواهد شد.
سیدفرید حاج سیدجوادی متولد ۱۳۵۴ در تهران و فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف است. پس از آن تحصیلات حوزوی خود را در قم آغاز کرد و در سال ۱۳۸۳ درس خارج فقه و اصول خود را نزد علمای قم آغاز کرد و همزمان به تدریس فقه و اصول پرداخت. از جمله مقالات او میتوان به «از حکومت اسلامی تا فقه نظام»، «عدالت یا شریعت» و «تجلی مردم سالاری دینی» اشاره کرد. وی همچنین مدیر سابق مؤسسه مدرسه عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم بوده است.
شصتویکمین درسگفتار اندیشه و عمل چهارشنبه، ۳۰ بهمن ماه از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در محل مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار میشود.
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