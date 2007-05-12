نماینده رادیو تلویزیون اسلوونی در هشتمین جشنواره رادیو و برنده دوره قبلی جشنواره درباره انگیزه خود از شرکت در جشنواره به خبرنگار مهر گفت: "دو برنامه به جشنواره سال گذشته ارسال کردم که یکی از آنها برنده شد. برای جشنواره امسال هم با توجه به اطلاعاتی که از دوره گذشته جمع‌آوری کرده بودم، متوجه شدم جشنواره رادیو ایران از جشنواره‌های مهم و جهانی است. پس تصمیم گرفتم امسال علاوه بر ارسال یک برنامه، خودم نیز در جشنواره شرکت کنم."

الس یان در پاسخ به سئوالی درباره میزان شناخت خود از رادیو ایران افزود: "از نظر سازماندهی اطلاعات زیادی ندارم، بلکه یکسری اطلاعات از سایت جشنواره به دست آورده ام. من عضو هیئت داوری دو جشنواره بودم. یکی از این جشنواره‌ها در برلین بود. با مقایسه تعداد آثاری که به جشنواره رادیو ایران رسیده و تعداد برنامه‌هایی که در جشنواره‌های اروپایی شرکت داشتند، می‌توانم بگویم جشنواره رادیو ایران خیلی مهم است و مورد استقبال کشورهای زیادی قرار گرفته است."

وی درباره راههای رادیو برای جذب مخاطب توضیح داد: "راه اول افزایش کیفیت برنامه‌ها و راه دوم انتخاب رویکرد مناسب است. با توجه به اینکه رادیو مخاطبان زیادی دارد، به همین دلیل در رویکرد برنامه‌ها باید فرهنگ‌های مختلف مد نظر قرار بگیرد. یعنی برنامه‌هایی تهیه شود که از همه نوع موسیقی، ادبیات و مستند در آن استفاده شده باشد. راه بعدی دعوت از شنوندگان برای تعامل و همکاری با برنامه‌های رادیویی است که می‌توانند به عنوان نویسنده، بازیگر یا تهیه‌کننده با رادیو همکاری کنند."

یان که در زمینه هنرهای نمایشی نیز تخصص دارد، درباره همکاری بازیگران مطرح با رادیو و نحوه انتخاب متن‌ها برای نمایش‌های رادیویی گفت: "بسیاری از بازیگران حرفه‌ای تئاتر در رادیو همکاری می‌کنند. من خیلی از این بازیگران را می‌شناسم، چون در دانشگاه به آنها درس می‌دهم و از آنها برای ساخت برنامه استفاده می‌کنم. همچنین از همه نوع متنی از معاصر گرفته تا کلاسیک در برنامه‌های رادیویی استفاده می‌شود، حتی بسیاری از برنامه‌های رادیویی را از آثار ادبی اقتباس می‌کنیم."

وی در پایان افزود: "این جشنواره فرصت خوبی است که پلی میان فرهنگ ها و کشورهای مختلف به وجود بیاید تا همدیگر را بهتر بشناسند. من رئیس یکی از اتحادیه های پخش اروپا هم هستم و همیشه ‌گفته‌ام این جشنواره‌ها می‌تواند فاصله‌ و اختلاف نظرها را کمتر کند."