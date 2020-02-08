۹۳ واحد مسکونی به جامعه هدف بهزیستی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین نمادین اهدا کلید این واحدها که همزمان با واگذاری ۱۶۷۳ واحد مسکونی در سراسر کشور ظهر شنبه با حضور دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر با حضور دکتر کشفی نژاد مدیر کل بهزیستی فارس، نیازی مدیر کل امور اجتماعی استانداری، زارعی معاون هماهنگی مؤسسات غیر دولتی مشارکت‌های مردمی و اشتغال، ابراهیمی مدیر اداره بهزیستی شهرستان شیراز برگزار شد؛ در ابتدا مدیر کل بهزیستی فارس ضمن تقدیر از زحمات و خدمات ارائه شده توسط همکاران این اداره کل به مددجویان تحت پوشش، گفت: در سازمان بهزیستی به دنبال توانمندسازی مددجویان همراه با حفظ کرامت انسانی آنان هستیم.

کشفی نژاد بر نهادینه کردن حضور خیرین در سازمان بهزیستی تاکید کرد و افزود: از تعداد ۹۳ واحد مسکونی، ۷۹ واحد به خانوارهای دارای حداقل دو معلول و ۱۴ واحد به سایر خانواده‌ها تحویل می‌گردد.

وی ادامه داد: جمع کمک بلاعوض پرداخت شده به این خانوارها، ۱۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال است.