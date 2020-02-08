امسال ۷۰۰ پروژه ورزشی در استان های مختلف کشور تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانیفر ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژههای ورزشی همدان با بیان اینکه نسلهای آینده حافظان آرمانهای انقلاب اسلامی که توسط رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) رقم خورد، هستند، گفت: همکاریهای استاندار همدان و تلاش دیگر مدیران اجرایی استان، موجب شد تا در افتتاحیه پروژههای امروز حضور پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط کشور شرایط بسیار خطیری است و با وجود تحریمهای ناعادلانه مجموع درآمدهای ما حدود ۱۰ درصد درآمدهای سال ۹۰ است، گفت: درآمد سالانه ما در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بوده اما تا پایان امسال در خوشبینانهترین وضعیت درآمد ما ۱۲ میلیارد تومان است اما این امر باعث نشده فعالیتهای خود را متوقف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت با وجود همه تنگناها و مشکلات، توانسته با تلاش و کوشش اداره جامعه را انجام داده و هرکدام از پروژهها را یکی پس از دیگری افتتاح کند، گفت: با توجه به برنامهای که در دستور کار قرار داده بودیم مقرر شد ۷۰۰ پروژه را در کشور به پایان برسانیم که امروز جدای از پروژههایی که در اسدآباد افتتاح کردیم، توانستهایم بیش از میزانی که تعهد کرده بودیم را به پایان برسانیم.
سلطانی فر با بیان اینکه امیدواریم با افزایش فضاهای ورزشی، بتوانیم رضایت مردم را جلب کرده و باعث شور و نشاط آنها شویم، گفت: امروز در کشور، تنها ابزاری که میتواند با ارزانترین قیمت و با برگزاری حتی یک مسابقه، یک ملت را خوشحال و شاد کند، ورزش است.
وی با بیان اینکه ملت ایران برای پیروزی یک قهرمان یا حتی یک تیم، احساس غرور و شادی میکنند، گفت: باید در زمینههای مختلف به خصوص ورزش همگانی و قهرمانی تلاش کنیم تا نام ایران و پرچم ایران را به احتزاز در آوریم.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه خوشبختانه استان همدان از لحاظ فضاهای ورزشی وضعیت مطلوبی دارد که این مهم نیز به دلیل تلاشهای اداره ورزش جوانان و دیگر مدیران اجرایی استان رخ داده است، گفت: هماهنگی و مدیریت مجموعه استان باعث شده مردم همدان با دسترسی به ورزشهای مختلف کمال استفاده را ببرند.
سلطانی فر تاکید کرد: ورزشکاران همدان به خصوص بانوان توانستهاند رتبههای افتخار آفرینی را برای ایران و استان همدان کسب کنند.
نظر شما