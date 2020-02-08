به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان مرند، ظهر امروز به ریاست معاون استاندار آذربایجان شرقی در محل فرمانداری برگزار شد.

داود گرشاسبی در این جلسه اظهار داشت: روز ۲۲ بهمن روز اقتدار ملی و روز وحدت مردم شریف ایران با نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت است.

فرماندار شهرستان ویژه مرند با تاکید یر ضرورت حضور همه اقشار مردم و مسئولین در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه خاطرنشان کرد: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را در مقابل توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بیمه می‌کند.

وی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن موجب مأیوس شدن دشمنان از هرگونه طمع‌ورزی به حریم استقلال و آزادگی ملت ایران دانست.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به مسیر برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مراسم راهپیمایی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه از محل میدان امام خمینی (ره) آغاز و ادامه این مسیر خیابان شهید رجایی، خیابان پروین اعتصامی، میدان مادر، چهار راه برق و میدان امام خمینی (ره) خواهد بود.

گفتنی است، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند سخنران این مراسم خواهد بود.